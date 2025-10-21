Estas son las condiciones impuestas por el Principado a La Nebrija para impartir Enfermería en Avilés

La Universidad Nebrija deberá ahora solicitar al Ayuntamiento de Avilés las licencias de obras necesarias para adaptar los edificios en los que empezará a impartir el grado de Enfermería, algunos de manera provisional a la espera de que el alumnado de la Escuela Superior de Arte del Principado abandone el palacio de Camposagrado y se traslade al nuevo edificio que se construirá en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado hoy el decreto por el que se autoriza la adscripción del Centro Universitario Instituto Nebrija de Avilés a la Universidad Antonio de Nebrija. En él se establecen las condiciones y requisitos que debe cumplir antes de iniciar la actividad.

Antes de la implantación del grado de Enfermería en el centro adscrito, se requerirá la resolución favorable del Consejo de Universidades del plan de estudio, previo informe de la agencia evaluadora competente por razón del territorio.

La universidad tendrá dos años a partir de hoy para solicitar la autorización del inicio de actividades. La previsión es que se haga con carácter inmediato, ya que la institución académica quiere iniciar los estudios en el curso 2026-27.

Las condiciones

Para conseguir la autorización, se exigirá que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de personal docente e investigador del sistema universitario, también las exigencias referidas a infraestructuras y dotaciones, y, en particular, la acreditación de la finalización de las obras del edificio en el que se instalará el centro.

Además, también deberá justificar que cumple las previsiones relativas al plan de desarrollo de la programación universitaria y de la programación plurianual de la actividad investigadora.

Respecto de los planes de estudio del grado de Enfermería, se deberá presentar la resolución favorable del Consejo de Universidades de modificación de los planes de estudio, un informe favorable del órgano externo de evaluación y las memorias correspondientes a los planes de estudios evaluados.

El BOPA también indica que la sede académica será en Avilés, en la plaza Domingo Álvarez Acebal número 5; en la segunda planta del palacio de Maqua y en el palacio de Camposagrado.

Y se advierte de que "el incumplimiento de los apartados anteriores podrá dar lugar a la revocación de esta autorización".