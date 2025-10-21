Zafarrancho de obras en los Telares: vuelven las obras para completar la 'marquesinona' de la estación de Avilés
La reordenación de la avenida de la estación obliga a restringir el aparcamiento para finalizar el asfaltado en torno a las nuevas marquesinas
C. J.
La avenida de los Telares apenas ha logrado despedirse de las máquinas para realizar la última reordenación urbanística en torno a la estación de Avilés pues estos días los trabajos de pavimentación en torno a los nuevos espacios habilitados para el gran intercambiador de transporte han devuelto la actividad en la zona. La intervención principal de asfaltado se realizó durante la noche del lunes y hasta las seis de la mañana del martes, si bien en la jornada de ayer continuaron las labores de remozado de los carriles que próximamente ocupará el autobús urbano.
En días pasados se habían recuperado algunas plazas que quedaron anuladas durante las obras primeras, en febrero, si bien, quedaba por completar la reparación del firme, que se está realizando en estos días, y la instalación de las nuevas marquesinas. Los vehículos habían comenzado a ocupar las nuevas plazas disponibles frente al acceso a la terminal, que ahora han quedado restringidas como consecuencia de las labores de pavimentación.
Como parte de esta intervención, por dos millones de euros –que incluye también las obras a realizar en las Meanas–, se había anunciado que el carril bus se alargará y empezará en la isla donde antes aparcaban los taxis, convertida ahora en una plaza, aunque pendiente aún de remates.
La gran marquesina a modo de intercambiador de transporte público tendrá una estructura de acero y cristal y unas dimensiones de 10,2 por 4,2 metros. El equipamiento desplazará la parada Telares-estación de autobuses de Avilés a la glorieta de acceso a la terminal. Los nuevos intercambiadores se ubican en dos puntos neurálgicos de la red de transporte público de Avilés: en la zona de la estación de bus y tren y en el parque de Las Meanas, donde se reemplazará la actual infraestructura. Sus dimensiones serán de 30,6 por 6 metros y contará con todas las comodidades para los usuarios, diseñado en función de criterios de sostenibilidad e inclusión, además de accesibilidad y perspectiva de género.
