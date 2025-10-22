Amador Fernández, experto en micología: "Ahora, con el cambio climático, se ven setas de otras latitudes y que salen con poca agua"

“Recomiendo a todo el mundo acercarse este fin de semana a Castrillón, va a haber tapas que van a sorprender. Además, tienen un precio económico y son contundentes, con un par ya casi te llenas”, confiesa Amador Fernández Garrote, miembro de ‘El Yesqueru’. Esta asociación organiza, desde mañana hasta el domingo, la tercera edición de las jornadas gastromicológicas de Castrillón, en la que participan dieciséis establecimientos. Además de un concurso de tapas, habrá varias actividades paralelas. Antes de salir a buscar de estos alimentos, atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo está yendo la temporada de setas este año?

-Pues no tenemos buenas noticias. Hay que moverse mucho para encontrarlas, porque casi no ha llovido este año. En Castilla y León, donde tengo muchos amigos en este mundo, me dicen que están suspendiendo exposiciones por falta de ellas. El agua está llegando tarde y claro, sin setas poco se puede hacer. Nosotros por suerte tenemos bastante contenido, llevamos varios años trabajando en ello. Estamos muy contentos con las jornadas que hemos organizado, va a venir Javier Marcos, un micólogo de referencia en toda España, a dar una charla, además de que se harán varios talleres, uno de arcilla para familias y una degustación para familias.

-Llama la atención la buena aceptación que tienen las jornadas en Castrillón, con dieciséis establecimientos participando en el concurso de tapas.

-Es algo que está creciendo. Este año, por desgracia, nos han fallado un par de restaurantes por descansos y vacaciones, pero lo cierto es que es un concejo que se ha volcado con nuestra iniciativa. Nuestro concurso es ‘low cost’, los hosteleros no tienen que poner más que la tapa y un regalo para la gente que participe y vaya llenando sus ‘gastromapas’. Estamos muy contentos. El año pasado, por ejemplo, hubo locales que superaron las 160 tapas vendidas en el primer día.

-¿Cómo surge la idea de crear unas jornadas gastromicológicas?

-Nuestra asociación, El Yesqueru, es un grupo de Amigos de Castrillón y Avilés. Poco a poco empezó a surgir la afición y pensamos que sería interesante formar una asociación para tener un punto de encuentro y compartir experiencias. Además, así podemos organizar cosas como estás, trabajando en equipo y aprendiendo entre todos.

-¿Hay afición en la comarca a las setas?

-Cada vez más. Yo que soy mucho de salir voy a cualquier área recreativa o al monte y cada vez veo a más gente que va con su cesta para recoger setas. Asturias era una región que tenía cierto miedo a las setas, eran como peligrosas, pero cada vez hay menos miedo, gracias al trabajo de los medios de comunicación y las redes sociales.

-Y lo más importante, ¿cómo se dan las setas en esta comarca?

-Este año está la cosa de aquella manera, pero por norma general se dan bastante bien. Hay de muchos tipos, dependiendo de la zona donde vayas a buscar. En los bosques de pinos puedes encontrar boletus, mientras que donde hay abedules sueles ver setas de chopo, por ejemplo. En la comarca de Avilés hay muchos tipos de seta dependiendo de la zona donde te muevas. Ahora, con el cambio climático, se están viendo setas muy termófilas, que salen con poco agua y que son de otras latitudes.