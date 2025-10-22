Amaral estará en Asturias en 2026: esta es la única ciudad de la región en la que actuará dentro de su nueva gira "Dolce Vita"
Las entradas salen a la venta este viernes, a las once de la mañana
Amaral regresará a Avilés el próximo 7 de febrero de 2026 con su gira 'Dolce Vita Tour', que recalará en el Pabellón de La Magdalena en el que será su único concierto en Asturias. Seis años después de su última visita, cuando presentaron Salto al color en el Palacio Valdés, Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a la ciudad con un formato de gran aforo y un espectáculo cuidadosamente diseñado.
Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de este viernes, 24 de octubre, desde las 11.00 horas, a través de ticketvip.es. El precio de la entrada general y la destinada a personas con movilidad reducida y acompañante será de 38 euros, más 3.8€ de gastos de gestión. Las localidades de la planta 1 tendrán un precio de 45 euros, más 4.5€ de gastos de gestión. La apertura de puertas está prevista a las 19.00 horas, y el concierto dará comienzo a las 21.00 horas.
El dúo zaragozano presentará en directo las canciones de su noveno álbum de estudio, Dolce Vita, junto a los temas que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Será un reencuentro con su público asturiano, de esos capaces, como dicen en uno de sus clásicos, de devolver de nuevo a la vida.
Con más de 25 años de trayectoria, Amaral continúa siendo un referente de la música española, fiel a una forma de entender la creación musical desde la libertad y el compromiso artístico. Dolce Vita consolida esa identidad, ofreciendo un viaje emocional y luminoso por el universo del grupo.
