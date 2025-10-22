Frente contra la planta de tratamiento de residuos de Soto del Barco: "Nos oponemos, va a generar contaminación de suelo, aire y agua"

La Coordinadora Ecologista del Principado se muestra contraria a la implantación de de una planta de clasificación y reciclaje de residuos de la construcción (RCD), en la localidad de la Vallina en Foncubierta en el concejo de Soto del Barco, en una finca rústica de 19.995 metros cuadrados, "a menos de 100 metros de las viviendas", aseguran desde el colectivo.

Esta planta, añaden, ya se denunció el pasado año cuando se iniciaron las obras en la parcela, que los vecinos pararon al carecer de licencia alguna para su construcción. "La actividad solicitada no resulta compatible con la ordenación urbanística de la parcela, ya que la parcela se localiza en suelo rústico no urbanizable con numerosas viviendas a 100 metros de la actividad contaminante proyectada, vecinos que se verían gravemente afectadas", enfatizaron desde la Coordinadora.

Esta planta valorización de residuos de construcción y demolición con una, va generar a los colindantes "contaminación del aire, del suelo y del agua", de forma notoria la acústica, denuncian los ecologistas, en cuanto que el proceso mecánico de machaqueo al aire libre genera importante aumento del ruido, además de aumentar el tránsito de vehículos. "En menos de 600 metros viven 1.500 personas de las localidades de las Floridas, Caseras, Fontcuberta, el Castillo, Rubines y Soto", advierten.

También sorprende, insisten desde el colectivo conservacionista, que "la fiebre de nuevas plantas de tratamiento de residuos por toda la geografía en emplazamiento que muchas veces rodeados de viviendas con los correspondientes impactos asociados para la calidad de vida de los colindantes".

Hay que recordar que en Asturias hay varias plantas de tratamiento de RCD en funcionamiento "con capacidad suficiente para tratar todos los residuos que se generan, ubicadas en Gijón, Llanera, Siero, Coaña, Salas y Langreo", especificaron desde la Coordinadora Ecologista. "Son muchas las que hay en proyecto, lo que no se entiende, porque los residuos son limitados a no ser que se traigan de otras comunidades estos residuos de construcción, las plantas proyectadas, ademas de esta de Soto, están tramitándose en Ribadedeva, Grado, Siero (2), Coaña y Navia", concluyen