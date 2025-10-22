Los curas obreros, en las jornadas de memoria democrática de Avilés, que arrancan este jueves

Las VII Jornadas de Memoria Democrática de Avilés, organizadas por la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés en colaboración con la Concejalía de Memoria Democrática y la Fundación Juan Muñiz Zapico, centran su mirada en esta ocasión en los últimos años del franquismo y en la etapa de la Transición. Han sido presentadas este miércoles por Ana Solís, concejala de Memoria Democrática, acompañada por Laureano López Rivas y Alejandro Ferrer Viña, de la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés.

Coincidiendo con el 50.º aniversario de la muerte del dictador se pretenden abarcar diferentes aspectos destacados en este periodo, como el papel de una parte de la Iglesia en el proceso hacia la democracia a través de la figura de los 'curas obreros', así como la legalización de los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores. Por último, se analizará la presencia de contenidos sobre Memoria Democrática en los actuales programas de enseñanza.

Son ocho las actividades programadas entre los meses de octubre y enero, con cuatro mesas redondas, tres exposiciones y la proyección de un documental.

La mesa con cuatro curas obreros

La jornada inaugural tendrá lugar este jueves 23 incluye una mesa redonda titulada "La Iglesia en el tardofranquismo: los curas obreros". Será a partir de las 18:30 horas en el palacio de Camposagrado, y contará con la participación de cuatro sacerdotes con trayectorias laborales y pastorales diversas que tienen en común su compromiso con los trabajadores y trabajadoras, así como su visión de la Iglesia y el Evangelio según el Concilio Vaticano II. Se trata de Alejandro Alas Suárez, Jesús Ángel Fernández Fernández, Jesús Manuel Álvarez Álvarez y José María Álvarez Rodríguez. Ejercerá como moderador Alejandro Ferrer Viña, de la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés.

La segunda propuesta se celebrará el 13 de noviembre, con la proyección del documental "Un hombre sin miedo", sobre la figura del Padre Llanos, que contará con la asistencia de su director, Juan Luis de No. Tendrá lugar en el palacio de Camposagrado.

Legalización de los partidos políticos

En este mismo espacio se desarrollarán de manera consecutiva dos mesas redondas. El 19 de noviembre tendrá lugar la titulada 'Legalización de los partidos políticos en España', que contará con la participación de políticos como Francisco de Asís (PCE), Pedro García (PSOE) o Isidro Fernández Rozada (AP), además de una representación de UCD, aún por confirmar. El 20 de noviembre será el turno de la mesa titulada 'Legalización de los sindicatos en España', que contará con la presencia de sindicalistas como Francisco Javier Suárez (CCOO) o Israel Castro (USO), además de una representación de UGT aún por concretar.

Ese mismo mes, del 12 al 21 de noviembre, se expondrán simultáneamente las exposiciones "La Transición Democrática en Avilés”, producida por el Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA); "La Transición Democrática en Asturias", producida por la Fundación Juan Muñiz Zapico; y una tercera muestra conformada por libros y objetos pertenecientes a una colección particular relacionados con la enseñanza en el tardofranquismo y la transición en Asturias. Todas ellas se podrán visitar en la planta baja del palacio de Camposagrado.

"Episodios para reflexionar"

Las jornadas se trasladarán al palacio de Valdecarzana para su clausura, con la mesa redonda “La Memoria Democrática en los Programas Docentes de la Enseñanza Secundaria”, que se celebrará el 22 de enero de 2026, con ponentes aún por confirmar.

La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, ha mostrado su agradecimiento a la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés por organizar un año más estas jornadas, "de gran utilidad para la divulgación y el conocimiento de aquellos episodios de nuestra historia reciente sobre los que cabe reflexionar". Solís invita a la población a asistir a estas jornadas para "entender mejor nuestro presente, desde una mirada crítica, y aspirar a un futuro de avances en derechos y no de retrocesos, como anhelan algunas fuerzas reaccionarias".