La decisión definitiva: Los afectados por los despidos en Windar rechazan un acuerdo

Los trabajadores afectados por los despidos en Windar Wind Services han decidido rechazar la oferta de la compañía y por tanto, el comité de empresa no firmó el acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE). Sí anunció que lo impugnará.

Los 25 afectados participaron ayer por la mañana en una asamblea en la que el comité de empresa les trasladó la última oferta de la dirección de Windar.

La oferta de Windar

Los iniciales 27 despidos serían finalmente 23, excluyendo a los dos trabajadores de mayor edad, siempre que se aceptara el ERE. Ahora serán 25 los despedidos. La indemnización se elevaría a 25 días por año, con un máximo de 14 mensualidades (antes eran 23 y 13 meses de tope).

La compañía ofrecía también una bolsa de trabajo para volver a incorporar a los afectados a la plantilla en el plazo máximo de dos años –según las necesidades de los puestos de trabajo–, y un plan de recolocación con una empresa externa para facilitar la búsqueda de trabajo. En esta caso, el carácter era voluntario y quien no se adhiriera, recibiría el importe íntegro del coste de ese servicio junto con la liquidación.

Los argumentos

Pero la plantilla rechazó la propuesta. Al igual que el comité de empresa, la considera insuficiente, pero es que su objetivo real era conseguir la recolocación de todos ellos en otras filiales del grupo empresarial, o bien que se les aplicara un expediente de regulación temporal de empleo. Y es que los trabajadores entienden que la crisis que atraviesa la multinacional es coyuntural, no estructural, y que será cuestión de meses que vuelva a tener proyectos.

La dirección de Windar mantiene que los despidos responden a "a causas organizativas, técnicas y productivas", porque no hay carga de trabajo al paralizarse proyectos previstos por la competencia China y la cruzada de Donald Trump contra los parques eólicos marinos.