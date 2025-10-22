Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado

Gran susto el que han vivido esta tarde en el barrio avilesino de Villalegre. Durante la tarde de hoy se originó en una finca entre el parking de un conocido supermercado y la pista de prácticas de una autoescuela. La rápida respuesta de los Bomberos hizo que la situación se controlase en menos de una hora. Gracias a ello no se vio afectada una gasolinera muy cercana al lugar de los hechos.

Tras recibir un aviso a las 19:34 horas, varias dotaciones de Bomberos de Avilés se acercaron a la zona. En veinte minutos dieron por controladas las llamas, pasando a enfriar la zona a partir de las 20:10 horas.

El suceso creó un gran revuelo en el barrio, ya que, como se aprecia en las imágenes, el fuego se produjo cerca de varios vehículos y de una gasolinera.