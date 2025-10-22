Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
Los bomberos han acudido al lugar de los hechos para tratar de apagar el incendio
LNE
Gran susto el que han vivido esta tarde en el barrio avilesino de Villalegre. Durante la tarde de hoy se originó en una finca entre el parking de un conocido supermercado y la pista de prácticas de una autoescuela. La rápida respuesta de los Bomberos hizo que la situación se controlase en menos de una hora. Gracias a ello no se vio afectada una gasolinera muy cercana al lugar de los hechos.
Tras recibir un aviso a las 19:34 horas, varias dotaciones de Bomberos de Avilés se acercaron a la zona. En veinte minutos dieron por controladas las llamas, pasando a enfriar la zona a partir de las 20:10 horas.
El suceso creó un gran revuelo en el barrio, ya que, como se aprecia en las imágenes, el fuego se produjo cerca de varios vehículos y de una gasolinera.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del barrio del Carbayedo, en Avilés: 'Vivía sola', aseguran los vecinos
- Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
- Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación
- La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: 'Me inmovilizaban cada día 10 horas