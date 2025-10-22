"Estamos haciendo una política de igualdad participativa y no sectaria", asegura el PP de Castrillón

"Estamos haciendo una política de Igualdad participativa y no sectaria, así como de juventud y de familia, que también gestiona y asume la misma concejalía, dinamizando e impulsando múltiples actividades no ideologizadas ni sectarias como hacía en gran medida ustedes cuando gobernaban", cargan desde el PP de Castrillón tras las últimas palabras de Izquierda Unida al respecto de la polémica en torno al 25 N en el concejo. Desde el equipo de gobierno aseguran que "siempre consensuamos las actividades cuando era indicado por los días de la mujer contra la violencia de género u otros con los Ayuntamientos de la comarca, y lo seguiremos haciendo". "Además, siempre hemos sido receptivos a las propuestas de las mujeres y sus asociaciones", abundan.

Sobre la acusación por parte de Izquierda Unida, que se preguntaban si la concejala de Igualdad conocía que la concejalía lleva sin técnico municipal más de seis meses, el PP dice que dicha técnica "solicitó la excedencia hace meses por motivos personales, y que no ha podido ser sustituida al no haber técnicas de mujer en bolsa, lo que ha motivado una mayor implicación si cabe de nuestra concejal delegada en el trabajo diario".

"Lo que si es mucho más relevante es que IU, en el gobierno que participan a nivel central, son los que han hecho, con medidas totalmente equivocadas, que el feminismo se haya dividido, impulsando leyes que han permitido la excarcelación de violadores, con los excesos en la normativa sobre cambio de sexo o poniendo en peligro a las mujeres en riesgo de la violencia de género con el caso de las pulseras defectuosas", cargan desde el PP, que recuerdan "comportamientos machistas e impresentables de líderes de su espectro político"."No admitimos lecciones ni la supremacía moral de nadie y menos de Izquierda Unida, y en este sentido seguiremos haciendo en esta, y en todas las políticas, una gestión no sectaria y de defensa de la mujer, la juventud y de la familia", sentencian.