José Sacristán, en Avilés: "Mi padre siempre tuvo en su cabeza que esto de hacer películas estaba bien, pero no tenían nada que ver con labrar la tierra"

José Sacristán (Chinchón, Madrid) acaba de cumplir los 88.Este viernes estrena en el teatro Palacio Valdés "El hijo de la cómica", que es un monólogo basado en las memorias que su amigo Fernando Fernán-Gómez publicó en los noventa: "El tiempo amarillo". Conversa con LA NUEVA ESPAÑA unos minutos después de la presentación de un espectáculo que inicia su carrera en España en Avilés: el sábado y el domingo repite función. De hecho, es la primera vez en la historia del odeón avilesino -quitando cuando se inauguró: en 1992- que se programan tres funciones consecutivas.

-Estuve mirando que en su primera película hizo de botones.

-¿Botones? No.

-¿No era en “La familia y… uno más”?

-Era en “La familia y… de uno más”, pero no hacía de Botones: era un estudiante.

-Fallo mío, en todo caso estamos hablando de 60 años en la escena.

-Sí.

-¿Qué tal sientan todos esos años en la escena?

-Más. Llevo casi 70. Porque yo empecé de meritorio en el Infanta Isabel en el año 60 y ya había hecho desde los 17, 18 años teatro de aficionados. O sea, mi primer contacto con el mundo profesional ocurre en el año 60 en la compañía titular del teatro Infanta Isabel de Madrid. Primera actriz Julia Gutiérrez Cava, primer actor Rafael Arcos.

-¿Cuándo se conocen usted y Fernán-Gómez?

-Coincidimos en películas, una que él dirigió: “Como casarse en siete días”. Y habíamos hecho ya “Pierna creciente, falda menguante”, “La mujer es cosa de hombres”. Y bueno, y mucho antes. Yo tengo el primer contacto profesional con Fernando cuando él me ofrece trabajar en “La pereza”, de Ricardo Talesnik. Y yo ya le digo que ya tengo ofertas de películas y que prefiero hacer películas a las dos funciones diarias. “Comparto perfectamente tú parecer y no te preocupes”. O sea, en realidad, nos conocemos -Iba a decir que bíblicamente: no, por supuesto- gracias a Emma [Cohen]. Ella fue la que fue la celestina que me dijo: “Estoy hasta el mismísimo de que Fernando me hable de ti y de que tú me hables de Fernando”. Los dos éramos tan tímidos que no nos atrevíamos. Y entonces fue Emma la que hizo de celestina para que no fuéramos.

-¿Y cómo era trabajar con Fernán-Gómez?

-Yo en teatro no he trabajado con él, no. Hice películas con él. Pues como director no se crea que era... Hablábamos, Fernando y yo, de nuestra incapacidad para la pedagogía. Y como director tampoco era un hombre que ofreciera instrucciones. Hacía cuatro o cinco tomas y si el actor o la actriz no… llamaba al productor y decía: “Mándame otro”. No tenía gran paciencia, mucha paciencia para... Pero, bueno, sabía lo que se hacía.

-Ha hablado antes de “El viaje a ninguna parte”. ¿Qué sale de esa película para esta función?

-El pretexto. Es un poco la autorización moral que yo me doy. Porque lo que pasó durante el rodaje de “El viaje a ninguna parte” fueron cosas muy emocionantes. Este homenaje a los cómicos de la legua nos unió mucho más allá del simple trabajo de hacer una película. Estábamos todos ahí como militando en una causa que consideramos. Entonces, parto de ahí, porque hay un documento en “El viaje a ninguna parte” que es el pregón de un pueblo en el que rodamos. Me parece un documento maravilloso sobre cómo relacionar la vida pública de un lugar con el oficio del cómico. Ese pregón, dicho de esa manera, a mí me parece una especie de salvoconducto, de pasaporte, para autorizarme y haber hecho el Carlos Galván de “El viaje a ninguna parte”. Es la autorización moral que yo me doy para contar “El hijo de la cómica”.

-Este Carlos Galván es un personaje que se ha quedado ya en su mochila para siempre, ¿no?

-Hombre, claro.

-Como el de Don Pacífico, de “Las guerras de nuestros antepasados”. Y otros muchos, Para usted, ¿cuáles son los más señalados?

-No, no le sabría decir, habría agravios comparativos.Tengo la suerte de hace ya un buen montón de tiempo que puedo elegir lo que quiero hacer y afortunadamente también contar con la fidelidad de la gente que viene a ver lo que yo le propongo, ¿no? Los últimos han sido Mario Vargas Llosa, Miguel de Cervantes, Antonio Machado, David Mamet, Miguel Delibes, Fernando Fernández-Gómez... La lista...

-Es enorme. ¿Cómo se monta la gira?

-No tengo ni idea, eso lo hace el productor.

-Ya tiene camino para año y pico.

-Jesús Cimarro me dice que está contratando fechas en el año 27 y yo le recuerdo que he cumplido 88 años y que es posible que la madre naturaleza dé algún toque, que ponga alguna dificultad en el proyecto.

-¿Se ve ahí con las botas puestas?

-No, no, patético no. En cuanto yo note que no tengo la capacidad suficiente para hacer el trabajo como siempre reclamo, divirtiéndome, o sea, jugando, si yo no tengo las posibilidades de jugar a la hora de salir al escenario, me quedo en mi casa.

-Lo ha contado muchas veces, que su padre, el vendedor de ajos, le vio sobre el escenario por primera vez se sintió orgulloso.

-Digo yo.

-Imagínese cómo podría estar ahora.

-Mi padre se ha muerto hace ya un montón de tiempo.

-Pero qué se sentiría.

-El Venancio era muy Venancio, no te creas. Sí, no, joder. Pero lo que pasa es que Venancio siempre tuvo en su cabeza que esto de hacer películas estaba bien, pero no tenían nada que ver con labrar la tierra, sembrarla y recoger sus frutos.