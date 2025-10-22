La Junta rechaza paralizar la gestión de contratos del Niemeyer

La Junta General del Principado rechazó –con 22 votos frente a 21– la proposición no de ley que había presentado el Partido Popular (PP) para obligar a que la Inspección de Servicios del Principado ordene la realización de un informe sobre la gestión de los contratos que viene celebrando el Centro Niemeyer de Avilés estos últimos años. El PP contó con el apoyo de Vox y de Foro, mientras que los parlamentarios del PSOE, IU y Covadonga Tomé votaron en contra.

El diputado José Luis Costillas –portavoz popular en la comisión de Cultura– se refirió a "posibles irregularidades" en la tramitación de contratos "que podrían afectar a los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y legalidad que deben regir la contratación administrativa". También habló de "patrones de una mala praxis y de una forma de gobernar a base de improvisación y falta de control al más puro estilo del régimen socialista". Mencionó, asimismo, "posibles fraccionamientos indebidos de contratos o adjudicaciones irregulares" y también la "ausencia de pliegos técnicos y administrativos en los contratos negociados sin publicidad".

La diputada del PSOE Noelia Macías afeó a Costillas que hubiera lanzado acusaciones "muy graves, sin ningún tipo de fundamento", con el objetivo de impulsar una "campaña de acoso y derribo hablando de un caos que no existe". Dijo más: "No hay ni una sola denuncia por contratación pública". En la misma línea siguió el portavoz de IU, Xabel Vegas, quien acusó al PP de usar el Niemeyer para "hacer política de la peor manera". Y animó a Costillas a llevar sus denuncias a la Fiscalía.

El parlamentario de Vox Javier Jové señaló pérdidas de centenares de miles de euros y reprochó que "nadie pida explicaciones". Para Pumares, de Foro, las observaciones de la Sindicatura no pueden "ser pasadas por alto". Y Tomé recordó que la Inspección de Servicios no es el "instrumento adecuado para revisar expedientes".