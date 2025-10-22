El Muelle se suma a Las Meanas en las quejas contra los conciertos

Las quejas por la contaminación acústica derivada de los espectáculos musicales ya no solo se concentran en el entorno de la pista de La Exposición de Las Meanas, ahora también han llegado al parque del Muelle. Así lo ha trasladado la asociación "Avilés contra el ruido" tras su asamblea realizada el pasado viernes para analizar con sus socios las últimas fiestas de San Agustín y la que advierten de "emprender todo aquello que fuera necesario para que las zonas residenciales sean tratadas como tal".

"Habilitar un recinto ferial en plena zona residencial fue muy negativo como lo es haber aumentado el número de horas de ruido diurno con bailes vermú y verbenas infantiles", señalan desde el colectivo, que advierten además que "no se puede someter a los vecinos a tal cantidad de horas de impacto acústico" y que eso es "nocivo para la salud". En el caso del Muelle, los vecinos "están muy molestos por el exagerado ruido" de festivales como el Intercéltico, La Mar de Ruido o La Grapa.

El colectivo que preside Jesús Arribas cargan contra el Ayuntamiento: "No cumple las normas". Y eso lo explica porque durante las fiestas, los vecinos del parque del Muelle encargaron mediciones de ruidos a "ingenierías homologadas" y la asociación hizo lo propio en La Exposición y los resultados "están muy por encima de los límites marcados en una ordenanza que no está adaptada a la ley actual".

"Los concejales de Participación ciudadana y Festejos conocen vía correo electrónico la existencia de esos informes desde finales de septiembre, se les pidió una reunión pero no ha habido respuesta", indican desde la asociación contra el ruido, que entienden que "los conciertos y festivales pueden celebrarse en otros lugares sin molestar a nadie".