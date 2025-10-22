Dos nuevos agentes se estrenan en la Policía de Castrillón

La Policía Local de Castrillón cuenta con nuevos integrantes en el cuerpo tras la toma de posesión de dos agentes. Tras su incorporación, la plantilla del cuerpo municipal la forman 27 agentes y una administrativa. Además, cada verano se refuerza con la incorporación de ocho auxiliares que realizan labores de apoyo durante la temporada estival.En la toma de posesión participó el Alcalde y el jefe de la Policía Local, Jesús Carbajal.