Ya es oficial, esta es la nueva escuelina de Avilés que abrirá en noviembre

La consejería de Educación ha anunciado hace pocos minutos que la escuelina autonómica en el colegio Palacio Valdés abrirá sus puertas a principios de noviembre. La obra ya está finalizada y recepcionada. según manifestaron ayer desde el Principado. La escuelina ha acumulado no pocos retrasos durante el desarrollo de las obras, lo que ha generado cierto malestar entre las familias. A finales del pasado mes de septiembre, Educación manifestó a este periódico que la intención era abrir el centro en "semanas" y ha cumplido su palabra después del anuncio.

Las familias que a primeros de curso esperaban por estrenar el nuevo centro tuvieron que encajar "otro retraso". Algunas voces se quejaban de que llevaban un año de espera para que sus hijos pudieran acceder a este nuevo centro de 0 a 3 y favorecer así las políticas de conciliación familiar. Otros han tenido que matricular a sus hijos de manera momentánea en centros privados a la espera de la apertura de la primera escuelina de la red autonómica en Avilés con el consiguiente desembolso económico.

La nueva escuelina del Palacio Valdés, que contará con tres aulas, una por cada franja de edad, recibirá el nombre de "Curriverás" que, en asturiano una manera de llamar a un juguete imaginario con el que se gastan bromas a los niños, tal y como indica el diccionario de la Academia de la Llingua.

La inversión para llevar a cabo esta nueva infraestructura ha supuesto una inversión para las arcas autonómicas de 229.484 euros.