El Principado prepara una guía para prevenir el maltrato a menores

La directora general de Infancia y Familias del Principado, Clara Sierra, ha anunciado este martes en Avilés la elaboración de un trabajo de investigación basado en la recopilación de datos como primera guía para desarrollar en 2026 actividades de sensibilización para el buen trato a los niños. La directora general inauguró el XX Aula Municipal por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Avilés. "A los niños hay que considerarlos sujetos de sus derechos, que puedan crecer libres de cualquier tipo de violencia, y trabajamos en esa estrategia coordinadamente", declaró. El trabajo en marcha está dirigido a la prevención de la violencia que ejercen adultos contra los niños, pero también a la que ejercen entre ellos en el ámbito escolar con situaciones de bullying.

Sierra ha señalado que promocionar los buenos tratos "es independiente de la edad mientras la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, ha expresado el orgullo que supone para Avilés acoger una jornada que permite, ha dicho, seguir aprendiendo en algo fundamental para el desarrollo de los más pequeños.