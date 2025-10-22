El PSOE no ve motivo para la ruptura del pacto en Gozón, en el que IU se sentía como "un socio de segunda"

"No había motivo para romper el pacto", afirma el alcalde de Gozón, Jorge Suárez (PSOE). "Nuestra sensación siempre fue la de ser socios de segundo orden sin peso suficiente en la toma de decisiones, lo que derivó en el incumplimiento de la hoja de ruta fijada en el pacto", sostiene Pilar Suárez, coordinadora local de IU. Así están las cosas, tras la decisión de la coalición de romper el acuerdo de gobierno que ambos grupos de izquierdas suscribieron en junio de 2023. El pacto salió rana. La ruptura llega diez años después del cambio de rumbo del concejo, cuando el PSOE volvió a ganar unas elecciones municipales, que le permitían tomar el bastón de mando tras 12 años de gobiernos del PP. En 2015, IU lo celebró, pero eso fue hace diez años.

La coalición ve "acumulación insostenible de incumplimientos, toma de decisiones unilaterales y falta de transparencia en la gestión municipal" en su exsocio de gobierno, el PSOE, en boca del Alcalde, no veía problema en continuar con el acuerdo hasta final de mandato: "No hay nada del pacto que hayamos incumplido".

La obra del polideportivo

Es más, Suárez pone de ejemplo la reforma del polideportivo de Luanco, un plan que pidió incorporar IU al pacto. "Era una propuesta de IU y la hicimos nuestra, no hubo ninguna actitud pasiva, es más vamos a adjudicar en breve la redacción del proyecto para el polideportivo, también estamos avanzando en el plan de remunicipalización de la recogida de basuras...", indicó el regidor.

IU entiende que el "ejemplo más sangrante" para decidir la ruptura llegó tras la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar "unos cinco millones" por las obras pendientes de Asturagua. "Esa decisión exigía una respuesta conjunta del gobierno, sin embargo, el PSOE optó por hacerlo en solitario", apunta la coordinadora de IU. "Hablamos varios días de la apelación de la sentencia, vencía el plazo de recurso el día 16 y es más, esa sentencia admitía las tesis de la empresa en su totalidad, tengo fundadas esperanzas en el recurso para defender los intereses del Ayuntamiento", indicó el Alcalde.

A raíz de la sentencia, IU esperaba la recopilación de estudios e informes para conocer la viabilidad de los proyectos pendientes como el polideportivo. "Sin embargo, su reforma se había dejado en segundo plano y el viernes el PSOE lleva a Pleno de manera unilateral el Teatro Carmen, con un coste de 3,7 millones", sostiene IU. Para el PSOE, el Teatro Carmen no implica relegar al polideportivo, apunta el regidor, y más aún "con una buena situación económica, deuda cero y con un crédito –el referido al Teatro Carmen– que podría ser amortizado con la liquidación de este año, al contar con seis millones en caja. "¿Qué es que no se puede hacer ningún otro proyecto hasta que no esté el polideportivo?", se preguntó el Alcalde, quien se mostró "sorprendido" con la decisión de IU, grupo político que ve "injustificado" debatir el asunto del Teatro Carmen en Pleno "en estos momentos" y más aún después de que esa actuación "se iba a llevar a cabo gracias a una subvención que fue rechazada hasta en dos ocasiones".

La polémica del teatro Carmen

"Nuestro voto en contra (al teatro Carmen) fue por prioridades, porque nos importa el interés general, el polideportivo no es un capricho sino una actuación imprescindible para garantizar la seguridad de un infraestructura existente y garantizar el bienestar de los usuarios: el interés general debe prevalecer sobre cualquier decisión unilateral", apuntó Pilar Suárez.

Tras la ruptura del gobierno, el PSOE no quiere que la acción del ejecutivo local quede parada. Es más, el Alcalde prevé tener listo el nuevo reparto de áreas a finales de esta semana. "Gobernaremos en minoría y próximamente presentaré los presupuestos con el fin de sacarlos adelante y seguir desarrollando proyectos para el municipio", concluyó el regidor socialista.

El PP defiende que el pacto "supuso dos años perdidos"

El PP entiende que "los únicos perdedores" tras la ruptura del pacto de gobierno entre IU y el PSOE de Gozón "son los vecinos". "Llevamos dos años perdidos y un retraso de diez", señaló el portavoz del PP, Florentino Cuétara, en referencia a los años de gobierno del PSOE en Gozón.

Los populares confían en que el tiempo que resta de mandato "no sea también un tiempo perdido". "Que los representantes municipales de este Ayuntamiento, seamos capaces de trabajar por y para nuestros vecinos y visitantes, a medio y largo plazo", señaló Cuétara para después afirmar que la única actividad que ha desarrollado el gobierno bipartito de Gozón desde el año 2003 se centra en "el pago de informes sobre diferentes estudios y proyectos y el salario de una asesora en exclusiva para tres concejales (en referencia a IU), pero después de dos años, nada", zanjó el portavoz.