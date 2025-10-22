El Puerto aspira a llegar al 50% en el uso de energías renovables en 2030

Avilés tiene una rula de récord. Acaba de cerrar la costera de bonito del norte de este año con récord histórico al alcanzar los 2.030.000 kilos descargados.. Esta llamativa cantidad supone un 43% más de capturas que el año pasado en 5 meses –desde el 12 de mayo al 20 de octubre– realizadas por 70 barcos con 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones proceden de la cornisa cantábrica, de flotas asturianas, gallegas, cántabras y vascas. Unas cifras que confirman "la posición dominante" de las instalaciones avilesinas.

El gerente de Rula de Avilés, Ángel Muñoz, calificó de "muy buena la costera de bonito de este año; nunca habíamos vendido más de dos millones de kilos", y además que ha sido "bastante distribuida en el tiempo", aunque podría haberse alargado más ya que "a nivel estatal se ha consumido el 69% de la cuota total".

La última subasta se celebró el lunes, con 3.500 kilos que descargó el barco "Itsas Lagunak". La primera había sido el 12 de mayo con 525,50 kilogramos de la embarcación "Goienkale". De las descargas registradas en esos cinco meses, 1.820.000 kilos correspondieron a barcos de cacea y 210.000 kilos más a la pesca de embarcaciones de tanqueo.

Pero la mayor cifra de bonitos descargados en Avilés fue el 14 de julio, con una subasta de más de 100.000 kilos procedentes de nueve embarcaciones.

Los precios de venta "han sido bastantes buenos y además se mantuvieron durante toda la campaña, lo que ha hecho que los barcos siguieran trabajando hasta ahora, que dejan de tener rentabilidad.", señaló el gerente de Rula de Avilés.

Barcos de cacea

Ángel Muñoz explicó que "los barcos de cacea pescaron en los últimos momentos principalmente bonitos de pequeño tamaño, los denominados monos, que tienen un precio más bajo y hace que los largos desplazamientos a los caladeros dejen de ser rentables".

También añadió que "los bonitos, en su viaje migrador, entran en mayo en el Golfo de Vizcaya en busca de alimento, recorren toda la Cornisa Cantábrica y se van alejando por los cantiles de Francia hacia el norte, hacia la zona de Irlanda, donde los barcos de cacea suelen a finalizar la costera".

El gerente de Rula de Avilés aclaró que el año pasado no se pescó toda la cuota y hubo un porcentaje de la pesca que se trasladó a esta campaña. Las capturas han sido muy buenas pero no se consumó la cuota. Ahora han dejado de pescar porque ya no aparecen los bancos de peces".

