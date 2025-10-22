Los sindicatos de Saint-Gobain ponen el nuevo horno como prioridad

Los negociadores de la parte social del nuevo convenio colectivo de la fábrica avilesina de Saint-Gobain Cristalería –el primero expresamente para La Maruca– pusieron sobre la mesa la necesidad de que la otra parte –la dirección– garantice la construcción de un nuevo horno float para el recinto fabril asturiano (el que hay está a punto de cumplir su vida útil). Y es que consideran que este compromiso es el que garantiza, de verdad, el futuro para la plantilla.

La comisión mantuvo ayer miércoles la segunda reunión del convenio. En ella, según señalaron los representantes de los trabajadores, la dirección de la empresa expuso la nueva estrategia del grupo para el periodo 2026-2030.

Trabajadores y dirección analizaron el estado de la fábrica. Estos consideran que las previsiones para este y el próximo año serán negativas. Los trabajadores solicitaron el informe económico de la sociedad y la masa salarial para poder conocer de manera oficial el planteamiento principal de los trabajadores: que se bajen el sueldo. n