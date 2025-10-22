Soto del Barco lanza su plan de dinanización turística y peatonalizará el entorno de la plaza del Ayuntamiento

Soto del Barco se prepara para un importante remozado en el entorno de la plaza del Ayuntamiento y en el paseo marítimo de La Arena. Ambos proyectos están financiado en su totalidad por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la mancomunidad Cinco Villas, en la convocatoria extraordinaria 2022, correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos de la Unión Europea – Next Generation EU, por un importa superior a 300.000 entre ambos proyectos.

La adjudicataria

El lote más costoso es el que contempla la reorganización de la plaza Herminio de la Noval, frente al Ayuntamiento sotobarquense, cuyos trabajos se elevan a 273.875 euros. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Excavaciones Allende y Jardinor, ubicada en el polígono de Bankunión, en Gijón.

En este caso, las obras tienen un doble objetivo, por un lado facilitar la accesibilidad de la zona y, por otro, mejorar la imagen del conjunto de edificios y unificarla aportando un toque de modernidad. Para lograrlo se prevé eliminar la calzada frente al Consistorio, que pasará a ser peatonal y quedará registringido, por tanto, el paso de vehículos por el vial frente a la iglesia.

Cambio de direcciones

Asimismo, en la calle Luis Casielles, que actualmente es de sentido salida desde la fachada de la iglesia, se prevé modificar el sentido de circulación haciéndola de entrada desde la calle Maestro Lombardero hacia el colegio. Igualmente, se prevé modificar el acceso a la iglesia parroquial al objeto de dar cumplimiento a la legislación en materia de accesibilidad.

Petanca y paseo en La Arena

El lote de la obra correspondiente a la localidad arenesca ronda los 36.000 euros. El contrato también corresponde a Excavaciones Allende y Jardinor. la intervención persigue el objetivo de fomentar el desarrollo turístico en esta zona, mejorando los espacios verdes actuales y dotándolos de mayor superficie. Además, se incluirá una nueva pista de petanca en la zona Norte y se mejorará la comodidad y seguridad para compaginar las actividades de paseo con el tránsito de vehículos.