Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
El suceso ha causado un importante revuelo entre los automovilistas que circulan por la zona
Nueva tragedia en las carreteras de la comarca avilesina. Un hombre ha fallecido esta tarde en la carretera AS-320, a la altura de La Sablera, entre Avilés y Piedras Blancas, a la altura de un viaducto cuyo trazado atraviesa por encima la Variante de Avilés.
Al parecer, el fallecido se arrojó a la vía. El suceso ha causado un importante revuelo entre los automovilistas que circulan a esta hora por la zona.
Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos del Parque de Avilés, además de Policía Local de Avilés, que se ha encargado de regular el tráfico en os primeros minutos del suceso.
Agentes del Instituto Armado se han hecho cargo de la investigación en tanto que se procede a retirar el cadáver de la vía.
