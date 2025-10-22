Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés

El suceso ha causado un importante revuelo entre los automovilistas que circulan por la zona

La zona del accidente, en el cruce de la As-320 con la Variante de Avilés

La zona del accidente, en el cruce de la As-320 con la Variante de Avilés / Lne

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Piedras Blancas

Nueva tragedia en las carreteras de la comarca avilesina. Un hombre ha fallecido esta tarde en la carretera AS-320, a la altura de La Sablera, entre Avilés y Piedras Blancas, a la altura de un viaducto cuyo trazado atraviesa por encima la Variante de Avilés.

Al parecer, el fallecido se arrojó a la vía. El suceso ha causado un importante revuelo entre los automovilistas que circulan a esta hora por la zona.

Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos del Parque de Avilés, además de Policía Local de Avilés, que se ha encargado de regular el tráfico en os primeros minutos del suceso.

Agentes del Instituto Armado se han hecho cargo de la investigación en tanto que se procede a retirar el cadáver de la vía.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

