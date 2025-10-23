Avilés, caladero de la campaña Blue Expedition para salvar el mar
El buque insignia de la expedición europea es el barco "Mater", atracado en el Niemeyer y punto de partida de un amplio programa de actividades
Avilés ha sido la ciudad escogida en Asturias para desarrollar la campaña europea de sensibilización Blue Expedition, cuyo objetivo último es frenar la invasión de plásticos en los ecosistemas marinos, a la vez que se activan nuevas oportunidades empresariales y de economía azul.
Blue Expedition es una travesía marítima que se realiza a bordo del barco museo ecoactivo "Mater", que estará en el Puerto de Avilés, en el muelle del Centro Niemeyer, hasta este domingo.
La expedición forma parte del proyecto europeo Interreg Blue Point, en el que participa el Gobierno de Asturias, y colabora ASATA, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social.
Ayer se inauguró el bautizado como Festival Mater, en el que participarán 400 escolares de nueve centros educativos, que participarán en talleres familiares , una mesa redonda, una exposición interactiva, visitas guiadas al barco, proyecciones, creaciones artísticas con plásticos reciclados , recogidas de residuos marinos, y encuentros específicos para profesionales del sector marítimo, explicó Izaskun Suberbiola, directora en el barco museo ecoactivo "Mater".
La subdirectora general de Planificación y Gestión Ambiental, Diana Bernardo, explicó que esta iniciativa "moviliza más de 3,3 millones, financiados con fondos europeos y aportaciones de los socios participantes, y que trata de propiciar la investigación, colaboración y participación ciudadana.
Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, señaló que la función de este colectivo es "mapear y encontrar oportunidades de negocio" con el reciclaje de los plásticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
- La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación