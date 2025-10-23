Avilés, caladero de la campaña Blue Expedition para salvar el mar

Avilés ha sido la ciudad escogida en Asturias para desarrollar la campaña europea de sensibilización Blue Expedition, cuyo objetivo último es frenar la invasión de plásticos en los ecosistemas marinos, a la vez que se activan nuevas oportunidades empresariales y de economía azul.

Blue Expedition es una travesía marítima que se realiza a bordo del barco museo ecoactivo "Mater", que estará en el Puerto de Avilés, en el muelle del Centro Niemeyer, hasta este domingo.

La expedición forma parte del proyecto europeo Interreg Blue Point, en el que participa el Gobierno de Asturias, y colabora ASATA, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social.

Participantes en la presentación de la campaña en Avilés. / Luisma Murias

Ayer se inauguró el bautizado como Festival Mater, en el que participarán 400 escolares de nueve centros educativos, que participarán en talleres familiares , una mesa redonda, una exposición interactiva, visitas guiadas al barco, proyecciones, creaciones artísticas con plásticos reciclados , recogidas de residuos marinos, y encuentros específicos para profesionales del sector marítimo, explicó Izaskun Suberbiola, directora en el barco museo ecoactivo "Mater".

La subdirectora general de Planificación y Gestión Ambiental, Diana Bernardo, explicó que esta iniciativa "moviliza más de 3,3 millones, financiados con fondos europeos y aportaciones de los socios participantes, y que trata de propiciar la investigación, colaboración y participación ciudadana.

Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, señaló que la función de este colectivo es "mapear y encontrar oportunidades de negocio" con el reciclaje de los plásticos.