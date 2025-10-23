Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas
La iniciativa Ciencia y Tecnología en Femenino está dirigida a estudiantes de tercero de la ESO
Lne
Avilés
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, defendió ayer la presentación a los equipos directivos de los centros de Enseñanza Secundaria de la ciudad de la octava edición del Proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino el empeñó local en "seguir educando a las niñas en querer estudiar Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas que necesitamos para el futuro".
La iniciativa está dirigida a estudiantes de tercero de la ESO, orientada a reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.
