Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, defendió ayer la presentación a los equipos directivos de los centros de Enseñanza Secundaria de la ciudad de la octava edición del Proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino el empeñó local en "seguir educando a las niñas en querer estudiar Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas que necesitamos para el futuro".

La iniciativa está dirigida a estudiantes de tercero de la ESO, orientada a reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.