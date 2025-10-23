Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

La iniciativa Ciencia y Tecnología en Femenino está dirigida a estudiantes de tercero de la ESO

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas | M. VILLAMUZA

Avilés

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, defendió ayer la presentación a los equipos directivos de los centros de Enseñanza Secundaria de la ciudad de la octava edición del Proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino el empeñó local en "seguir educando a las niñas en querer estudiar Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas que necesitamos para el futuro".

La iniciativa está dirigida a estudiantes de tercero de la ESO, orientada a reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

