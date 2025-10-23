César Fidalgo, portavoz de IU de Gozón por la crisis de gobierno: "Hay un motivo importantísimo para romper el pacto: falta de confianza en el PSOE"

César Fidalgo es el portavoz municipal de IU en Gozón. Antes de que su formación rompiera el pacto de gobierno con el PSOE, era el concejal encargado de dirigir las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Fidalgo y sus dos compañeros en el salón de Plenos, Israel González, que era el edil de Cultura, y Lidia Fernández, de Igualdad, pasarán a la oposición.

¿La ruptura del pacto se veía venir o fue agravada por los últimos acontecimientos?

Los gobiernos de coalición son lo que son, hay momentos tensos. Y el Partido Socialista, en nuestra opinión, siempre tuvo, y eso hay que decirlo, una idea no de socio mayoritario sino de hermano mayor, como de tutela. Sobre todo, lo que hace que los acontecimientos se aceleren son los hechos de la semana pasada, pese a advertirles que si llevaban el crédito del teatro Carmen, íbamos a votar que no. Y el Alcalde tira adelante. Si no hay advertencia puedo entender que se sorprenda pero cuando hay dos reuniones y en una comisión le dije como portavoz que iba a votar en contra y manifesté que había problemas evidentes para llevarlo a Pleno ahora... no es de recibo hacerlo.

Vamos por partes. El teatro Carmen no está en el acuerdo de gobierno pero, ¿IU está en contra del Teatro Carmen?

Nosotros teníamos otro proyecto y así lo presentamos en campaña. Gobernar en coalición supone que tienen que salir cosas adelante tanto de unos como de otros. Más allá de estar a favor o en contra del Teatro Carmen, lo que sí tenemos claro es que no es el momento de llevarlo al Pleno, porque entendemos que puede poner en riesgo el resto de inversiones que sí están en ese pacto. Y es que no solo eso, está la sentencia del agua, informes de Intervención diciendo que no es el momento más apropiado de ir a un crédito... Para IU, creemos que pone en peligro las inversiones del pacto y no olvidemos que nuestras propuestas son prioritarias como el polideportivo, que es no es porque lo planteáramos nosotros, es por una cuestión de seguridad. Esa es la prioridad en cuanto a infraestructuras e inversiones en Gozón.

El Alcalde afirma que hace suya la propuesta de IU de rehabilitar el polideportivo y que la tramitación va a seguir.

Eso no se le cuestiona. Si hubiese seguido el pacto también hubiéramos defendido otras cuestiones que no eran propuestas nuestras. Eso es un gobierno de coalición, pero lo que no es de recibo es proceder como procedió.

Sobre la sentencia del agua, ¿cómo lo ven en IU? ¿Son partidarios del recurso? ¿Cómo se gestionó el asunto en el seno del gobierno?

Como no pudimos tener la reunión que supuestamente íbamos a tener con el abogado que va a llevar la apelación... IU no tiene un objetivo claro si apelar o no, lo que sí está claro es que hubo reuniones. En la primera, IU planteó que tanto al grupo municipal como a la organización queríamos estar en esa reunión con el abogado que llevó el caso. Se nos dijo que sí, que sin problema, pero los hechos se aceleraron. Un lunes a las de la tarde recibo un Whatsapp de Jorge Suárez diciéndome que el interventor emitió un reparo sobre la contratación de la apelación y que tiene que reunirse con el abogado esa tarde a las cuatro. Entonces hay un problema, el Alcalde había hecho una providencia para contratar la apelación sin nosotros habernos sentado. Esos son los hechos. Jorge puede decir que se contó con nosotros, hubo reuniones en las que se habló de temas, pero IU no tuvo la reunión con el abogado antes de decidir de si recurrir o no. Algo falla ahí. El Alcalde tomó la decisión de contratar la apelación antes.

Al margen de estos episodios, ¿cómo fue el resto del mandato?

Hay momentos de total sintonía, momentos de más discrepancia. Al final somos organizaciones muy diferentes, hay que reconocerlo, que tenemos algunos puntos en común y que, luego, al final gobernamos un concejo que tiene sus problemas. En estos años votamos algunos temas en contra y fue por coherencia. Hay veces que tienes que dar un paso atrás o cambiar el rumbo y hay otras que no y siempre con coherencia.

En líneas generales, ¿cómo fue la experiencia de gobernar en Gozón, dado que IU históricamente ha estado en la oposición?

Tiene sus alegrías y sus sinsabores. Depende mucho también de las concejalías que tienes que gestionar. En las concejalías de mis compañeros Israel (González) y Lidia (Fernández), ves más los frutos o los ve más la gente, porque organizas eventos culturales, deportivos y los ves y están ahí. Mi área es bastante más conflictiva, por decirlo de alguna manera. Llevar la gestión de residuos, Urbanismo, Medioambiente son temas diferentes. Pues he tenido muchos sinsabores, no lo voy a negar, mucha presión, mucho estrés, pero siempre trabajando. Quería dejar claro que, más allá de que el pacto de gobierno se haya roto, esa afirmación del Partido Popular de inactividad municipal es falsa totalmente.

¿Por qué?

Ellos saben cómo estaba el Ayuntamiento hasta que tuvimos interventores y técnicos con plaza fija, porque ellos eran conocedores. Una vez que contamos con esos trabajadores con plaza, empezó a desarrollarse una actividad normal. Hay presupuesto, se están haciendo inversiones, van a salir más... En mi área, tenemos ahí la partida para movilidad urbana ya licitada, la destinada a modificar pasos de peatones ya está licitada y adjudicada, se están ejecutando obras en el casco urbano... Es decir, inactividad ninguna. En este tiempo se creó una ordenanza de gestión de residuos, y se lleva ya tiempo trabajando con Cogersa para facilitar que vuelva a ser pública la gestión de residuos. Si el Partido Popular quiere ocultar su caos político interno acusando al Ayuntamiento de inactividad eso es estrategia política, no responde a la realidad. Igual tenía que mirar que de su lista de concejales nadie quiere formar parte de la Corporación estando el actual portavoz.

Han pasado poco más de años de gobierno, ¿qué grado de cumplimiento tiene el pacto?

Ahora mismo tenía encima de la mesa la tramitación para la gestión de residuos con Cogersa, eso supondría una gran parte del pacto y el polideportivo está licitado la redacción del proyecto, Pero claro, ahora no sé lo que va a hacer el PSOE.

Lo primero que hará el PSOE será presentar los presupuesto. ¿Qué hará IU? Imagino que algo habrán aportado.

Lidia e Israel van a seguir reclamando inversiones para la agenda cultural, deportiva y de Igualdad, que son áreas que en estos años han dado un vuelco radical. Sobre los presupuestos de 2026, tendremos que consultar el borrador. Teniendo en cuenta el área que llevaba seguiremos demandando partidas para movilidad urbana, para gestión de residuos... seguir la trayectoria que seguíamos hasta ahora. Si el PSOE entiende que puede llegar a un acuerdo con nosotros, se verá.

¿Llegarán a algún entendimiento con el PP?

Los que hablan de inactividad del Ayuntamiento... ¿hasta el día de hoy, qué presentó el PP? Nada. Cuando se plantean cosas, están a verlas venir, lo mismo con ordenanzas que con los pliegos de la limpieza viaria. La remunicipalización de residuos.

Me refería a...

¿ Una moción de censura? Ni estaba ni está. Con lo demostrado por el PP hasta ahora, el entendimiento es más bien nulo. De todas maneras eso lo lleva el partido no es competencia del grupo municipal.

Pasan a la oposición y la asesora que tenían perderá su puesto...

Ninguno de los tres ediles estábamos libera y consideramos que necesitamos una persona para nosotros y el gobierno. Eso está en manos del Alcalde. Haremos una oposición constructiva planteando propuestas a todos los niveles y pediríamos que aunque pasemos a la oposición, que el gobierno facilite la participación. No nos gustaría ver que las comisiones cambien de horario porque por motivos laborales no podríamos participar.

El Alcalde insistió en que no había motivos para romper.

Hay un motivo importantísimo que es la falta de confianza.

