Coby Bolger, experta en gestión equina: "Asturias es idónea para la cría de caballos"

Coby Bolger es estadounidense y especialista en gestión global de equinos, nutrición y manejo y participa estos días en el encuentro del proyecto de la Unión Europea, EUnetHorse que se desarrolla en Gozón. Bolger tiene claro que Asturias tiene un gran potencial en la industria equina. "Asturias por su naturaleza de pastos y verde y esa combinación mágica de pastos con lluvia y mar, que hace que este sea un entorno idóneo para crear caballos de calidad", expresó la americana afincada en Madrid mientras visitaba dos ganaderías equinas de Gozón. La primera fue Casa Bartuelo, situada en la parroquia de Manzaneda y dedicada al ganado mixto, bovino y equino y la segunda Casa Capellán, en Bustio (Bocines), dedicada a la cría de caballos deportivos, cuyo responsable es además Santiago Núñez, uno de los participantes en este encuentro que reúne a un nutrido grupo de especialistas europeos del universo equino.

Un grupo de especialistas, ayer, en una explotación ganadera de Gozón.

La experta reflexionó además sobre la importancia del mundo del caballo a nivel de país y ahondó en "que en España se podrían realizar reuniones (como la de estos días en Gozón) y darle una vuelta al resto de Europa". Y lanzó una comparativa: "Ahora mismo los alemanes y el norte de Europa saben vender caballos mejor que nosotros, pero en España lo que hacemos muy bien es mantener los caballos fuera y en actividad todo el año". Y dijo más sobre el futuro del mundo equino, del cambio generacional "que ya está entrando y que entiende de redes sociales y marketing y de lo que quiere el mercado y habla idiomas".

La especialista se centró además en que uno de los pilares de la reunión celebrada en el Museo Marítimo de Luanco se centra en el intercambio de información y experiencias entre sus participantes de cara a elaborar un informe que será trasladado a la Unión Europea para conseguir las "mejores prácticas para la industria del équido" en el viejo continente de cara a aplicar normativas.

Para llegar a esas conclusiones, los expertos en la materia buscan la identificar las fortalezas y debilidades del mundo del caballo desde una "visión de 360 grados", es decir, con la participación de ganaderos, jinetes, veterinarios y otros especialistas que aportan sus soluciones para conseguir una serie de parámetros comunes. "Eso sí, cada ganadero tiene su idea de la genética que les interesa y el objetivo", destacó Coby Bolger, que no dudó en destacar de nuevo el potencial de Asturias en este campo: "Ya solo su censo de caballos es altísimo".

Tras la visita a las dos ganaderías gozoniegas, cada una dedicada a asuntos diferentes dentro del mundo del caballo, la comitiva departió además con los miembros de la asociación de criadores de caballo asturcón, que es una especie autóctona única. La jornada de hoy será la última de este congreso europeo y consistirá en una visita a la yeguada Finca Maeza, en Sariego, donde los participantes conocerán las instalaciones de esta ganadería, que cuenta además con un hospital equino y un centro de reproducción puntero en la región.