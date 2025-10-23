El Consistorio analizará la estabilidad del muro perimetral del Ferrera
N. M.
El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a Gea Asesoría Geológica S.C. Astur el contrato para el estudio de la estabilidad en el muro perimetral del parque Ferrera. Dicha actuación, por importe de 14.114,65 euros, contempla calicatas manuales en la zona y con retroexcavadora para conocer el estado del tramo noroeste de la pared. En la zona de trabajo se han observado vuelcos y grietas verticales en algunos tramos, con pérdidas de morteros en algunos puntos, entre otras incidencias. Es por este motivo que el Consistorio ha querido adelantarse a una actuación de emergencia posterior de mayor envergadura. Se ha determinado para la empresa responsable de realizar estos estudios que la fecha máxima de entrega de los informes será el 2 de diciembre próximo. El desembolso se realizará con cargo a la partida reservada para estudios y trabajos técnicos de parques y jardines.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del barrio del Carbayedo, en Avilés: 'Vivía sola', aseguran los vecinos
- Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
- Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación
- La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: 'Me inmovilizaban cada día 10 horas