El Consistorio analizará la estabilidad del muro perimetral del Ferrera

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a Gea Asesoría Geológica S.C. Astur el contrato para el estudio de la estabilidad en el muro perimetral del parque Ferrera. Dicha actuación, por importe de 14.114,65 euros, contempla calicatas manuales en la zona y con retroexcavadora para conocer el estado del tramo noroeste de la pared. En la zona de trabajo se han observado vuelcos y grietas verticales en algunos tramos, con pérdidas de morteros en algunos puntos, entre otras incidencias. Es por este motivo que el Consistorio ha querido adelantarse a una actuación de emergencia posterior de mayor envergadura. Se ha determinado para la empresa responsable de realizar estos estudios que la fecha máxima de entrega de los informes será el 2 de diciembre próximo. El desembolso se realizará con cargo a la partida reservada para estudios y trabajos técnicos de parques y jardines.