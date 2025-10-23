Educación prevé abrir la escuelina de Palacio Valdés en noviembre

Noviembre será un gran mes para las escuelinas de la red autonómica en Avilés. La consejería de Educación anunció ayer que prevé abrir sus puertas la prevista en el colegio Palacio Valdés y en las otras dos, la del Marcos del Torniello, en Versalles, y la del Poeta Juan Ochoa, de La Luz, comenzarán ya las obras.

La obra de la escuelina del Palacio Valdés ya está finalizada y recepcionada y ese anuncio pone fin a una actuación que ha acumulado retrasos y que ha generado malestar entre las familias cuyos pequeños estaban admitidos desde, al menos, principios del curso escolar.

Esa obra ha supuesto una inversión de 229.484 euros para habilitar tres unidades en un edificio que fue empleado en años anteriores para albergar al alumnado de Segundo ciclo de Infantil del colegio. Para el centro previsto en el colegio Marcos del Torniello, Educación ha encargado su construcción a Tragsa tras quedar desierta la licitación inicial para evitar así un nuevo procedimiento de contratación. Los trabajos comenzarán en noviembre con un plazo de ejecución de cuatro meses y consistirá en habilitar cuatro unidades con una inversión de 340.364 euros.

La otra escuelina, la prevista en el colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz, fue adjudicada a la empresa Sedes. En este caso, la previsión es que los trabajos comiencen el próximo mes y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Esa escuelina contará con tres unidades y una inversión de 316.677 euros.

Vox pide conciliación "permanente"

La portavoz de Vox, Arancha Martínez, criticó ayer al PSOE por "el anuncio de una nueva escuela de 0 a 3 años en La Luz y le recordó sus continuos incumplimientos del gobierno en materia de conciliación de la vida familiar y laboral". Por ello, pidió un plan municipal para garantizar la conciliación "real y permanente" y que incluya la ampliación de plazas públicas para menores de 0 a 3 años además de servicios de conciliación antes y después del horario escolar y en periodos no lectivos.

"Llevan años con obras anunciadas y nunca terminadas, y las familias siguen igual o peor", señaló la edil, que acusó al PSOE de "marginar la educación privada y concertada", sin embargo, la falta de plazas "obliga a las familias a guarderías privadas, que ya no parecen molestarles tanto".