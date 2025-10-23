Jorge Fernández Valdés lleva sus brillos pictóricos a Amaga

La Galería de arte Amaga está de estreno. Jorge Fernández Valdés presentó este jueves su primera exposición individual en la sala avilesina, que lleva por título "Éclat", que significa brillo.

La luz y el color son las protagonistas absolutas de las obras que se puede contemplar hasta el próximo 27 de noviembre en Amaga.

El autor es graduado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, con estudios ampliados en Reino Unido y un Máster en Diseño Gráfico de la Comunicación por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

La base sobre la que trabaja Fernández Valdés es la imagen pictórica, que muchas veces transmuta en objeto escultórico y viceversa. El artista transita la frontera entre las dos y las tres dimensiones sin huir de medios digitales y filtros de softwares especializados. La exposición "Éclat" cuenta con un conjunto de pinturas en su mayoría de gran formato inspiradas en dos viajes del artista a París, en ellas se propone una mirada íntima y personal sobre la ciudad, alejándose de las vistas panorámicas y se centrará en composiciones geométricas y detalles concretos con patrones repetitivos.