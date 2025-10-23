La llamativa exposición que aún se puede admirar en Luanco

Los exvotos marinos son objetos de carácter votivo, en cumplimiento de una promesa hecha en un momento de peligro, naufragio, ataque del enemigo, temporal es. El Museo Marítimo ha dado cuenta de ello con una exposición desde mediados de julio y que cerrará sus puertas este fin de semana. Esos objetos, de apenas valor artístico pero sí con marcado acento religioso, son ofrendas realizadas en diferentes templos que "además dan mucha información". Lo cuenta Pilar Carrasco, documentalista del Museo Marítimo de Asturias. Esa información se traduce en relatos marítimos, sobre todo naufragios y otros avatares sufridos por la flota asturiana a lo largo de los siglos. "Muchos de esos exvotos desaparecieron tras el Concilio Vaticano II y la guerra civil", señala Carrasco, que se detiene ante un timón, que fue el único resto que quedó de la lancha Juan de Orduña, de Lastres, que andaba a bocarte y que la noche del 20 de abril de 1960 fue empujada a tierra por un temporal. Sus diecisiete tripulantes salvaron su vida. Ese timón, a modo de agradecimiento, fue donado a la capilla del Buen Suceso a Lastres.

Recuerdo de naufragios con devoción

Una de las peculiaridades de los exvotos en forma de pintura es su composición, tosca en ocasiones, por no estar hecho por profesionales. En la parte superior suele figurar la imagen de la Virgen o Cristo, en la central una representación del barco en mitad del temporal y en la inferior, un texto explicativo o a veces sin texto. Un ejemplo de ello es el realizado por Carlos Rodríguez de un naufragio de un candasín que perdió a su hijo en aguas de Lastres en 1853.

La muestra incluye maquetas que incluso llegaron a entregarse en concejos del interior como en la capilla del Ecce Homo de Noreña o en Lugás, parroquia de Villaviciosa, y Boal, entre otros.

"Este asunto de los exvotos apenas está estudiado en Asturias y aporta muchos datos sobre la historia de la navegación", remarca Carrasco, quien recuerda que la muestra que será clausurada este domingo repasa la religiosidad de los marineros y sus agradecimientos a las diferentes advocaciones religiosas desde el Oriente y Occidente que les "salvaron" de temporales marinos.