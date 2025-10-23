Este es el lugar de la comarca de Avilés en el que se encuentra "La carroza del terror": la decoración te sorprenderá

Brujas, arañas y esqueletos. Halloween ya está presente en los escaparates de buena parte de la comarca y la agenda de las familias, para disfrutar de una de las fechas en las que los seres más tenebrosos tendrán protagonismo en los disfraces y los adornos de grandes y pequeños entusiastas de esta celebración. Algunos incluso lo llevan a su domicilio. Es el caso de Alberto Lubián, vecino de Coto Carcedo (Castrillón) que, como cada año desde hace ya 18, decora el jardín de su casa para la fiesta más terrorífica del año. En esta ocasión, Lubián repite con una carroza con forma de calabaza, un guiño al cuento de "La cenicienta", pero que incluye detalles para hacer de ella un auténtico vehículo del terror: hay brujas, calaveras y máscaras que tal parecen haber salido de alguna de las obras del gran maestro del género de terror Stephen King.

La carroza del terror está en Coto Carcedo

A la afición de Lubián a Halloween le precede la decoración de su casa en otra fecha señalada. "La decoración de Navidad la hago desde hace 24 años. Cada año, diferentes temáticas", relataba hace escasas fechas a LA NUEVA ESPAÑA.

La calabaza gigante iluminada desde dentro por luces led de colores que protagoniza la decoración de su jardín para este Halloween volverá a contar con un cañón de humo, que da un aspecto aún más siniestro a la bruja que se asoma desde el interior. Por debajo de todo ello, una enorme red de pesca, a modo de tela de araña sostiene a otros personajes de auténtico horror. En cajas que en otro tiempo fueron de fruta yacen esqueletos como en un cementerio de muertos vivientes. En Coto Carcedo estas últimas noches ya disfrutan de ese espacio a lo grande.

Por otro lado, la Asociación Vecinal de Pillarno ha obtenido ya las autorizaciones pertinentes para la celebración de la Noche de Difuntos, el viernes 31 de octubre, y de un amagüestu, el sábado 22 de noviembre. Ambas celebraciones tendrán lugar en la sede de la asociación.