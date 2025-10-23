Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva empresa solicita instalarse en el Puerto de Avilés, y no es asturiana

Fertinagro Biotech, de Teruel, elabora fertilizantes tecnológicos y sostenibles

Margen izquierda de la ría de Avilés.

Margen izquierda de la ría de Avilés. / Mario Canteli

Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Una nueva empresa quiere instalarse en el Puerto de Avilés. Se trata de Fertinagro Biotech, con sede en Teruel, produce fertilizantes tecnológicos y sostenibles.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la solicitud de la concesión administrativa para ocupar una parcela de aproximadamente 60.000 metros cuadrados en el Playón de Raíces en la margen izquierda de la ría.

En la solicitud consta que el objeto de la solicitud es la construcción y explotación de una planta para la elaboración de fertilizantes.

Ahora se abre un plazo de un mes para que se puedan presentar otras solicitudes de concesión de dominio público con el mismo o distinto objeto y en el mismo lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
  6. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  7. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  8. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

Dani Vidal, técnico del Avilés, no se moja a la hora de hablar del sustituto de Cayarga y Santamaría para medirse al Madrid Castilla: "Tenemos varias alternativas"

Dani Vidal, técnico del Avilés, no se moja a la hora de hablar del sustituto de Cayarga y Santamaría para medirse al Madrid Castilla: "Tenemos varias alternativas"

Salvar la industria: la UE estudia incorporar el metal al plan proteccionista del acero

Salvar la industria: la UE estudia incorporar el metal al plan proteccionista del acero

Una nueva empresa solicita instalarse en el Puerto de Avilés, y no es asturiana

Una nueva empresa solicita instalarse en el Puerto de Avilés, y no es asturiana

Philippe Meyran: "Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social"

Philippe Meyran: "Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social"

Adif licita cerramientos en Cercanías de Avilés y Corvera por más de un millón de euros

Adif licita cerramientos en Cercanías de Avilés y Corvera por más de un millón de euros

Roberto "el Charro negro" y la "Faraona asturiana", en la oferta musical del fin de semana en El Llar de Las Vegas

Roberto "el Charro negro" y la "Faraona asturiana", en la oferta musical del fin de semana en El Llar de Las Vegas

José Sacristán, en Avilés: "Mi padre siempre tuvo en su cabeza que esto de hacer películas estaba bien, pero no tenían nada que ver con labrar la tierra"

José Sacristán, en Avilés: "Mi padre siempre tuvo en su cabeza que esto de hacer películas estaba bien, pero no tenían nada que ver con labrar la tierra"

El Rotary Club mantiene su lucha contra la enfermedad de la polio

El Rotary Club mantiene su lucha contra la enfermedad de la polio
Tracking Pixel Contents