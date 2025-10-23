Una nueva empresa solicita instalarse en el Puerto de Avilés, y no es asturiana

Una nueva empresa quiere instalarse en el Puerto de Avilés. Se trata de Fertinagro Biotech, con sede en Teruel, produce fertilizantes tecnológicos y sostenibles.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la solicitud de la concesión administrativa para ocupar una parcela de aproximadamente 60.000 metros cuadrados en el Playón de Raíces en la margen izquierda de la ría.

En la solicitud consta que el objeto de la solicitud es la construcción y explotación de una planta para la elaboración de fertilizantes.

Ahora se abre un plazo de un mes para que se puedan presentar otras solicitudes de concesión de dominio público con el mismo o distinto objeto y en el mismo lugar.