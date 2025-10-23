Philippe Meyran: "Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social"

Sostenibilidad medioambiental y económica. Ese es el gran reto de la siderurgia y del sector metal de Asturias y de Europa, según quedó patente en la cumbre europea celebrada ayer en Avilés . El máximo responsable de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal en España, Philippe Meyran, abogó por impulsar una "política europea que favorezca el consumo de acero verde", porque "una siderurgia fuerte es fundamental para una industria desarrollada y eso se traduce en bienestar social".

En su opinión, "tenemos que abordar los problemas de Europa abordando los problemas de la siderurgia", teniendo en cuenta que "las empresas deben ser rentables". ¿Y cuáles son los problemas?: el dumping de terceros países; las emisiones de CO2, con tasas que ahora suponen el 25% de los costes; el precio de la energía y el elevado nivel salarial en comparación con otros productores extracomunitarios.

Fue el propio Meyran el que preguntó ¿qué se puede hacer? Y se respondió: "Debemos tener un terreno de juego equitativo en toda Europa. A nivel de país necesitamos tener suficiente generación de energía eléctrica a un coste aceptable para lograr la producción descarbonizada, y una red de transporte de electricidad suficiente". Ni una palabra del nuevo horno eléctrico para Avilés.

Y eso que en el transcurso del seminario se puso de manifiesto la importancia de las regiones siderúrgicas en la toma de decisiones. La alemana Isolde Ries explicó que es natural de una región parecida a Asturias, en la que se estudia la construcción de dos hornos eléctricos que deben estar completados en 2029, y que suponen el mayor proyecto de descarbonización de toda Europa. "Deben convencer al señor Mittal para que los construya aquí".

La eurodiputada alertó del riesgo de los vacíos legales que permiten la entrada en la Unión Europea de productos chinos transformados a través de Turquía. "Necesitamos medidas proteccionistas reales, energía abundante, a precios asequibles, y solidaridad. Tenemos que descarbonizar para producir acero verde, conseguir líderes industriales que compren acero europeo, y concienciar a la sociedad para que lo consuma, aunque se tenga que pagar un poco más", señaló.

Manuel Bloemers, de la Federación Europea de Sindicatos Independientes, planteó que la energía "sea considerada un bien público", y expuso que la Unión Europea "debe involucrar a la sociedad en los cambios que se están produciendo y ser proactiva, con más formación, con reciclaje profesional y con acompañamiento en la búsqueda de empleo. Las personas no deben sentir que van a perder". Y propuso que se empiece, por ejemplo, por exigir que en la contratación pública se utilice acero fabricado en Europa, y no en terceros países. Finalizó su intervención pidiendo "más celeridad en la toma de decisiones y en su aplicación".

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, fue el encargado de la clausura de la cumbre europea. Inició su intervención con cifras: la industria manufacturera en Asturias supone el 23% del PIB de Asturias y casi 50.000 empleos de un total de 400.000, lo que da idea de la importancia que tienen en la economía del Principado.

Añadió el Consejero que "la descarbonización nos dará la competitividad, y si se acompasan, pueden atraer más industria".

Eso sí, advirtió de que "el futuro se juega en la tecnología, y que "sin energía no somos nada". Lo que dio pie a un mensaje directo a ArcelorMittal: "Si incorpora el hidrógeno verde, generará excedentes para otros sectores y hay que visionar nuevos nichos de negocio".

Se refirió Borja Sánchez al sector de la defensa, "que puede acelerar el proceso tecnológico en las empresas auxiliares". "Europa debe decidir dónde queremos estar y por qué vamos a apostar. Este es un momento complejo que debemos aprovechar para avanzar".