"De pincel a pincel", se estrena en la Sala Ámbito Cultural
La muestra reúne a una veintena de pintores avilesinos que rinden homenaje a los grandes referentes del arte asturiano de los siglos XIX y XX
Lne
Avilés
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés acoge hasta el 1 de noviembre la exposición pictórica "De Pincel a Pincel", enmarcada en la celebración del Día Internacional del Artista que se celebra cada 25 de octubre.
La muestra reúne a una veintena de pintores avilesinos que rinden homenaje a los grandes referentes del arte asturiano de los siglos XIX y XX. Presenta obras que reinterpretan el legado de Nicanor Piñole, Evaristo Valle, Darío de Regoyos, Trinidad Fernández y Julia Alayde, entre otros.
Cada artista ha versionado una obra de estos maestros utilizando técnicas como el óleo, acuarela o pastel.
