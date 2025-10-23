Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"De pincel a pincel", se estrena en la Sala Ámbito Cultural

La muestra reúne a una veintena de pintores avilesinos que rinden homenaje a los grandes referentes del arte asturiano de los siglos XIX y XX

&quot;De pincel a pincel&quot;, se estrena en la Sala Ámbito Cultural | S.M.

"De pincel a pincel", se estrena en la Sala Ámbito Cultural | S.M.

Lne

Avilés

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés acoge hasta el 1 de noviembre la exposición pictórica "De Pincel a Pincel", enmarcada en la celebración del Día Internacional del Artista que se celebra cada 25 de octubre.

La muestra reúne a una veintena de pintores avilesinos que rinden homenaje a los grandes referentes del arte asturiano de los siglos XIX y XX. Presenta obras que reinterpretan el legado de Nicanor Piñole, Evaristo Valle, Darío de Regoyos, Trinidad Fernández y Julia Alayde, entre otros.

Cada artista ha versionado una obra de estos maestros utilizando técnicas como el óleo, acuarela o pastel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
  6. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  7. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  8. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

El tío abuelo de Eduardo Mendoza instaló la primera línea eléctrica de Avilés

El tío abuelo de Eduardo Mendoza instaló la primera línea eléctrica de Avilés

"De pincel a pincel", se estrena en la Sala Ámbito Cultural

"De pincel a pincel", se estrena en la Sala Ámbito Cultural

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

Avilés se vuelca para reducir la brecha STEAM en las chicas

Jorge Fernández Valdés lleva sus brillos pictóricos a Amaga

Jorge Fernández Valdés lleva sus brillos pictóricos a Amaga

La llamativa exposición que aún se puede admirar en Luanco

La llamativa exposición que aún se puede admirar en Luanco

Este es el lugar de la comarca de Avilés en el que se encuentra "La carroza del terror": la decoración te sorprenderá

Este es el lugar de la comarca de Avilés en el que se encuentra "La carroza del terror": la decoración te sorprenderá

El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera

El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera

Avilés, caladero de la campaña Blue Expedition para salvar el mar

Avilés, caladero de la campaña Blue Expedition para salvar el mar
Tracking Pixel Contents