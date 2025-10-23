El Rotary Club mantiene su lucha contra la enfermedad de la polio

"El 99,99% del planeta ya está libre de la polio, gracias al esfuerzo de Rotary Internacional y sus aliados, pero todavía nos falta acabar con ese 0.01%", dice Beatriz Ayuso, presidenta del Comité Polioplus del Distrito 2201 de Rotary Internacional. La avilesina está liderando en prácticamente media España la lucha del club de los Rotarios para acabar con una enfermedad "que fue bastante paralizante en el mundo". Desde 1985 están trabajando para tratar de erradicar la polio, pero, aunque han pasado 40 años de aquello, aún queda trabajo por hacer. Como cuenta, actualmente hay treinta y cinco casos registrados en el mundo entre Pakistán y Afganistán.

"Hay que seguir invirtiendo para poder acabar con ella. Son dos países endémicos y por su situación actual, con guerrillas y desastres naturales, la salubridad no es buena. Esa situación hace que incluso no puedan entrar los vacunadores", explica la avilesina a las puertas del 24 de octubre, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jonas Salk, el virólogo que desarrolló la primera vacuna inactiva contra la poliomielitis. Por ello, Ayuso dirige este programa, que trata de recaudar fondos para la causa. "Me siento muy honrada por haber sido elegida para esta gran misión, es el programa estrella de Rotary Internacional. Intentamos hacer actividades, como cafés solidarios o cenas benéficas. Cualquier cosa para recaudar es aceptada", apunta.

La polio fue una enfermedad que tuvo su presencia en España sobre todo en los años 50. "El Rotary Internacional creía que era una pena para el mundo que niños pequeños sufriesen esta enfermedad, por ello decidieron luchar contra ella", comenta Ayuso sobre un programa que se ha extendido por todo el mundo, siendo la primera organización no gubernamental privada en desarrollar una iniciativa de salud pública. Durante estos años han tenido la colaboración de la OMS, UNICEF, la Fundación Gates y la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización.