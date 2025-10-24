Los antiguos alumnos del Carreño homenajean a María Teresa Álvarez y a Santiago García-Castañón

Los escritores María Teresa Álvarez y Santiago García-Castañón recibirán el homenaje de la Asociación de Antiguos Alumnos del IES Carreño Miranda en un acto que se desarrollará en el Santacecilia el próximo 8 de noviembre.

Los dos homenajeados lo serán como expupilos del centro, pero en la fiesta anual de la asociación -esta es la décimo segunda- habrá más alumnos invitados: Fernando Ovies, que es notario de Avilés y ganó su plaza siendo uno de los más jóvenes del país y, además, "redactó los estatutos de la la asociación", señaló Bernardino Alonso, el presidente del colectivo.

Se rendirá tributo asimismo a los exprofesores Pablo Álvarez (de Música) y Gregorio Cuervo-Arango (Matemáticas) y a dos fallecidos: a Toso Muñiz, el presidente eterno de la Atlética Avilesina, y Geima Santos, que fue profesora de Música e impulsora de las agrupaciones corales de la ciudad.

Bernardino Alonso explicó la motivación de los reconocimientos y señaló, en este sentido, que los galardones se explican por dos vías: la de dar a conocer los valores que los galardonados “han incorporado a sus vidas y han sabido compartir” y también “por el cariño” que cada uno de las personas reconocidas sienten por el instituto.

En este sentido, Bernardino Álvarez explicó “la alegría” que los organizadores tuvieron cuando “esta pasada Semana Santa” confesó lo feliz que se sintió la escritora María Teresa Álvarez cuando estudió en el Carreño Miranda. “Ella fue la pregonera de la Pascua”, apuntó.

Juan Carlos Guerrero, el concejal de Educación, celebró que el colectivo hubiera alcanzado la décimo segunda edición de sus premios y lo hizo porque, según su criterio, ha sabido “valorar las virtudes de la educación pública, los logros académicos y los valores humanos” de todos y cada uno de los galardonados. “Además, probáis todos los años el mucho talento que tiene esta ciudad”.