La Buena Mesa de la Mar da a conocer sus "Cucharones"
Elio Fernández, del restaurante Ferpel Gastronómico, en Ortiguera; a Toño Pérez, del restaurante El Atrio, en Cáceres; y a Sandro Silva, del restaurante Amazónico, recibirán los galardones
N. M.
La cofradía "La Buena Mesa de la Mar" otorgará, el próximo 6 de noviembre, sus premios "Cucharón del Buen Guiso Marinero" a Elio Fernández, del restaurante Ferpel Gastronómico, en Ortiguera; a Toño Pérez, del restaurante El Atrio, en Cáceres; y a Sandro Silva, del restaurante Amazónico, que está en Mónaco. Estos galardones premian la difusión de la cocina marinera.
La cofradía "La Buena Mesa de la Mar" se constituyó en 1986 en Salinas con la finalidad de fomentar y divulgar la gastronomía y la cultura de la mar en su mas amplio contexto así como premiar a personas e instituciones que a juicio de la entidad se distingan en su buen hacer en cuestiones de la mar, sus gentes y sus frutos desde las diferentes áreas de la actividad social.
Cada año otorgan los premios Cucharón Buen Guiso Marinero en sus distintas categorías gastronómicas (regional, nacional e internacional), La Manzana Buena Mesa de la Mar (reconocimiento a sidrerías), y la Llámpara Natural (reconocimiento a personas e Instituciones en pro de la mar y sus gentes).
