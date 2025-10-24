Castrillón, polo de unión entre el cáncer y el ejercicio físico

"Estamos notando como muchos pacientes oncológicos no reciben recomendaciones sobre hacer ejercicio. Cuando se estudian los efectos de esos ejercicios en pacientes con cáncer se ve que es hay un 20% más de supervivencia en los que sí lo hacen", apunta Raquel García, fisioterapeuta y una de las personas detrás de las jornadas "Ejercicio y Cáncer" que ayer acogió el hotel rural Marqués de la Moral, en Naveces.

Durante las cuatro horas del evento se celebraron diferentes charlas respecto a este tema impartidas por profesionales de la materia, además de una mesa redonda donde se intercambiaron experiencias entre pacientes de cáncer que realizan ejercicio. "Es algo que mejora la calidad de vida y provoca que se sienta menos ansiedad y depresión", asegura García.