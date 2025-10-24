Corvera premia a los mejores lectores del concejo
El Ayuntamiento de Corvera premió ayer, como se ve en la imagen, a las personas que más han leído durante el 2025 los libros de las bibliotecas del concejo. En total han sido dieciséis los galardonados, distinguiendo tanto al hombre y la mujer con más préstamos como al niño y la niña que más ejemplares ha disfrutado en cada una de las bibliotecas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
- La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación