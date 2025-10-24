Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corvera premia a los mejores lectores del concejo

Corvera premia a los mejores lectores del concejo | A. C.

Corvera premia a los mejores lectores del concejo | A. C.

El Ayuntamiento de Corvera premió ayer, como se ve en la imagen, a las personas que más han leído durante el 2025 los libros de las bibliotecas del concejo. En total han sido dieciséis los galardonados, distinguiendo tanto al hombre y la mujer con más préstamos como al niño y la niña que más ejemplares ha disfrutado en cada una de las bibliotecas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents