Diálogo con el médico y rutina, aliados para mitigar el dolor, según los expertos

La automedicación no es buena consejera cuando se trata de aliviar el dolor, sin embargo, sí lo es mantener al facultativo informado de cómo evoluciona, lo mismo que mantener una "adherencia" adeacuada con los medicamentos, es decir, el grado en que una persona cumple con las recomendaciones del profesional de la salud sobre su tratamiento. Por eso es clave "integrar los fármacos en una rutina", tal como expresó ayer el farmacéutico de Atención Primaria del área sanitaria III, Luis Sánchez Álvarez, durante la jornada "¡Que no te frene el dolor!" organizada por Difac en el Hospital San Agustín.

La convocatoria contó con la participación de especialistas en varios campos de la Sanidad. Profesionales de neurología, psicología, así como una socia de Difac, entre otros, abordaron desde diferentes prismas los tratamientos de dolor crónico, entre otros. Sánchez puso sobre la mesa algunos asuntos relacionados con su área y alertó: "Hay estudios que dicen que cerca del 50% de los pacientes con dolor crónico no siguen el tratamiento". Y eso, expresó, es un problema como también lo es mezclar ciertos fármacos como los opiáceos con "depresores como el alcohol". Amplió el campo y destacó la importancia de cuidadores y familiares de los pacientes a la hora de vigilar el consumo de los fármacos y puso sobre la mesa la necesidad de establecer un diálogo constante con los profesionales. "Lo que no podemos hacer es renovar las recetas electrónicas año a año sin pasar por la consulta", remató.

Apeló al "uso racional de los medicamentos" para las personas que sufren dolores y también tuvo palabras para los facultativos: "Tenemos que enseñar a nuestros pacientes a que reseteen su cerebro para aprender a vivir con el dolor", apuntó el farmacéutico, quien aportó a su ponencia alguna que otra cifra como por ejemplo: el 10 % de los medicamentos que se retiran de las farmacias, no necesariamente los que se toman, están relacionados con el dolor.