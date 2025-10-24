Llaranes impulsa un plan para promover hábitos de consumo sostenibles

El barrio de Llaranes ha presentado este viernes un plan para promover hábitos de consumo sostenibles que ofrecerá hasta final de año una programación con charlas, talleres, recorridos inclusivos y científicos, y un reto comunitario. El objetivo del programa bautizado como "Llaranes Sostenible" es concienciar a personas de toda la ciudad sobre la necesidad de reducir la generación de residuos y fomentar la cultura de la reutilización, al tiempo que se busca fortalecer el tejido social del barrio.

La iniciativa está organizada por la Asociación Socioambiental Biodevas, en colaboración con la Asociación de Vecinos Santa Bárbara y el Ayuntamiento, y es uno de los proyectos de cohesión social seleccionados en la última convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana.

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, ha explicado que este programa busca concienciar a un porcentaje mayor de avilesinos sobre la necesidad de reducir la generación de residuos, fomentando la cultura de la reutilización y el reciclaje, alertando sobre las consecuencias que el consumo irresponsable tiene sobre la salud del planeta.

La primera charla será el miércoles 29 de octubre., sobre "Vivir mejor, consumiendo menos", a las 17.30 horas, en el centro sociocultural de Llaranes .