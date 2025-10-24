Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llaranes impulsa un plan para promover hábitos de consumo sostenibles

Un momento de la presentación del programa. | M. VILLAMUZA

Un momento de la presentación del programa. | M. VILLAMUZA

El barrio de Llaranes ha presentado este viernes un plan para promover hábitos de consumo sostenibles que ofrecerá hasta final de año una programación con charlas, talleres, recorridos inclusivos y científicos, y un reto comunitario. El objetivo del programa bautizado como "Llaranes Sostenible" es concienciar a personas de toda la ciudad sobre la necesidad de reducir la generación de residuos y fomentar la cultura de la reutilización, al tiempo que se busca fortalecer el tejido social del barrio.

La iniciativa está organizada por la Asociación Socioambiental Biodevas, en colaboración con la Asociación de Vecinos Santa Bárbara y el Ayuntamiento, y es uno de los proyectos de cohesión social seleccionados en la última convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana.

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, ha explicado que este programa busca concienciar a un porcentaje mayor de avilesinos sobre la necesidad de reducir la generación de residuos, fomentando la cultura de la reutilización y el reciclaje, alertando sobre las consecuencias que el consumo irresponsable tiene sobre la salud del planeta.

La primera charla será el miércoles 29 de octubre., sobre "Vivir mejor, consumiendo menos", a las 17.30 horas, en el centro sociocultural de Llaranes .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  6. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  7. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  8. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

"El nuevo Ceballos", un extremo con cinco goles generados y un central llamado a marcar época: estos son algunas de las perlas del Real Madrid que amenazan al Avilés

"El nuevo Ceballos", un extremo con cinco goles generados y un central llamado a marcar época: estos son algunas de las perlas del Real Madrid que amenazan al Avilés

Llaranes impulsa un plan para promover hábitos de consumo sostenibles

Llaranes impulsa un plan para promover hábitos de consumo sostenibles

Castrillón, polo de unión entre el cáncer y el ejercicio físico

Castrillón, polo de unión entre el cáncer y el ejercicio físico

La Buena Mesa de la Mar da a conocer sus "Cucharones"

La Buena Mesa de la Mar da a conocer sus "Cucharones"

Tres millones para renovar las redes de la Corvera rural hasta 2075

Tres millones para renovar las redes de la Corvera rural hasta 2075

Susto en Avilés por el atropello a una mujer que cruzaba en un paso de peatones en la calle la Cámara

Susto en Avilés por el atropello a una mujer que cruzaba en un paso de peatones en la calle la Cámara

Los antiguos alumnos del Carreño homenajean a María Teresa Álvarez y a Santiago García-Castañón

Los antiguos alumnos del Carreño homenajean a María Teresa Álvarez y a Santiago García-Castañón

El Principado inicia el lunes la exhumación de la fosa común de la Lloba en Castrillón

El Principado inicia el lunes la exhumación de la fosa común de la Lloba en Castrillón
Tracking Pixel Contents