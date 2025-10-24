Más de medio centenar de empleos y 63 millones de inversión en el Puerto de Avilés

La sociedad Fertinagro Biotech, del grupo Térvalis, accionista de Chemastur y competidora de Fertiberia, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Avilés la concesión de 56.000 metros cuadrados en la conocida como zona del Playón de Raíces, en la margen izquierda de la ría. En ella construirá una nave en la que fabricará fertilizantes tecnológicos y sostenibles. La inversión prevista ascenderá a 63 millones de euros y generará 60 empleos directos.

El proyecto del grupo Térvalis contempla la construcción de una tubería que conecte la nueva planta de Fertinagro Biotech con Asturiana de Zinc (Azsa) para el suministro de ácido sulfúrico, una materia prima esencial para crear fertilizantes fosfatados y sulfatados.

Además de la ejecución de la nave de producción y almacenamiento de materia prima y producto terminado, la nueva instalación contará con una planta de granulación y solubilización multiproducto para elaborar fertilizante tecnológico y sostenible, la urbanización de la parcela y una zona destinada a instalaciones auxiliares.

Los 63 millones de inversión prevista incluirían las obras e instalaciones además de los equipos productivos y auxiliares.

La capacidad de producción de la instalación será de 500.000 toneladas anuales de granulación, de las que 300.000 toneladas serían de solubilización (producto intermedio).

La empresa

La multinacional Térvalis, con presencia en casi medio centenar de países de todo el mundo, cuenta en su página web que inició su andadura en Teruel en 1986. Emplea a 1.500 personas en diferentes continentes y la I+D y la innovación son una «apuesta que se traduce en una inversión de tres millones de euros al año desde hace una década».

¿Por qué el Puerto de Avilés? Las fuentes consultadas señalaron su «buena ubicación» y condiciones. Respecto al primer factor, porque facilita la exportación sobre todo a Francia, Alemania e Inglaterra, con un muelle que tiene el suficiente calado para los barcos, que suelen cargar entre 3.000 y 5.000 toneladas de abonos.

Pero el factor determinante es que la planta recibirá directamente el ácido sulfúrico que necesita para su proceso productivo a través de una tubería que la conectará con Asturiana de Zinc (Azsa).

La competencia

Fertinagro Biotech y Fertiberia compiten en el mismo sector, el de los fertilizantes, aunque sus productos son diferentes.

Las fuentes consultadas explicaron que mientras Fertiberia produce fertilizantes nitrogenados (nitrógeno y azufre), Fertinagro Biotech fabrica los denominados NPK (nitrógeno, fósforo y potasio).

Sin embargo, se da la circunstancia de que la parcela que pretende ocupar la compañía está próxima a Chemastur, de la que Térvalis es accionista, siempre según las fuentes consultadas.

El solar en el que se pretende instalar Fertinagro Biotech cuenta en la actualidad con diversos usos autorizados que serían reubicados en otros espacios portuarios. Pero además, la concesión portuaria a Chemastur finalizará en 2026.

La tramitación

La Autoridad Portuaria explicó que ahora se abre un plazo de un mes para que aquellos que estén interesados en la parcela solicitada por Fertinagro Biotech puedan presentar otras solicitudes de concesión de dominio público.

Si se resuelve a favor de esta compañía, deberá presentar el proyecto íntegro y la documentación adicional que se le solicite.

Una vez que se le autorizase la concesión, no finalizó el procedimiento ni el papeleo. Deberá solicitar las correspondientes licencias para la construcción de las instalaciones, con todos los informes preceptivos. Un proceso muy largo que se podría alargar durante todo el año que viene, con lo que se prevé que las obras pudieran empezar en 2027. n