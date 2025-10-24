La juez envía a prisión a un importante distribuidor de droga a adolescentes en Avilés

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un individuo como presunto responsable de un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes que operaba principalmente en el barrio de Versalles. El arrestado, vecino de la zona y sin ocupación laboral conocida, era el principal distribuidor de hachís y marihuana en la localidad, centrándose su actividad en el suministro a adolescentes y escolares de centros de secundaria cercanos.

La investigación, llevada a cabo por la Comisaría Local de Avilés, se inició tras detectar la preocupación vecinal por el aumento de desórdenes públicos, agresiones y la sensación de inseguridad generada por la constante afluencia de toxicómanos.

El pasado lunes, día 20, se procedió a la detención del investigado, al que se le intervinieron un total de 4.350 gramos de hachís y 87 gramos de marihuana, además de 3.410 euros en efectivo y diversos útiles para la manipulación y el 'trapicheo' de las drogas.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido, con antecedentes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, que decretó su inmediato ingreso en prisión.