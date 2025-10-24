SATEC patrocina la fiesta del 50º aniversario de la independencia de Angola

El Grupo SATEC, que preside Luis Rodríguez-Ovejero, será unos de los patrocinadores de la celebración del 50º aniversario de la independencia de Angola en Madrid, un acto en el que se espera la participación de más de 5.000 personas en la plaza de toros de Las Ventas.

La multinacional tecnológica, cuyo centro de I+D se ubica en el avilesino Palacio de Maqua, tiene en Angola un país clave en su estrategia de crecimiento internacional. Así, ha colaborado en proyectos de gran impacto en sectores clave de su economía, al combinar innovación tecnológica, gestión integral y cooperación con socios locales e internacionales

Angola es una de las economías de mayor crecimiento en África, con un papel relevante en energía, recursos naturales y telecomunicaciones. El acto del próximo día 11 será un acontecimiento sin precedentes que reunirá a representantes institucionales, líderes empresariales en una jornada que combinará diplomacia, cultura y oportunidades de negocio.