Susto en Avilés por el atropello a una mujer que cruzaba en un paso de peatones en la calle la Cámara
La víctima quedó tendida en mitad de la calzada tras el impacto de una furgoneta de transporte de paquetería
El atropello, esta mañana, de una mujer que cruzaba por un paso de peatones en la esquina de la calle la Cámara con González Abarca ha sobresaltado a los avilesinos.
La víctima ha sufrido fue trasladada en ambulancia al Hospital San Agustín para la evaluación de su estado en profundidad.
Todo sucedió pasadas las doce de la mañana de este viernes, después de que un vehículo de transporte de paquetería, conducido por un hombre, se la llevara por delante.
La mujer cayó en mitad de la vía tras el impacto e, inmediatamente, se desplazó a la zona una patrulla de la Policía Local y los sanitarios para practicarle las primeras asistencias en el lugar de los hechos.
Lugar céntrico
Varias personas que se encontraban en la zona corrieron de inmediato para tratar de auxiliarla y comprobar su estado.
El suceso causó gran expectación entre peatones y conductores por lo céntrico del lugar.
Transporte urbano parado
Varios autobuses de transprte urbano se vieron obligados a esperar junto a la parada de la Merced en tanto que los agentes del cuerpo local cerraban las diligencias in situ y procedían a regular el tráfico una vez retirados los sanitarios con la víctima de la calzada.
