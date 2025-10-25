Avilés acoge en noviembre una nueva edición del salón Stock Auto
S. F.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Avilés celebra en unos días la decimoquinta edición del Automóvil, Stock Auto, una cita especializada para la venta de automóviles nuevos, seminuevos, de ocasión y kilómetro 0, procedentes de los stocks de los principales concesionarios y empresas de venta de automóviles del entorno. Tendrá lugar el 7, 8 y 9 de noviembre en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, en horario de 11.00 a 20.00 horas.
Stock Auto, que en la pasada edición recibió más de 5.000 visitas, es un evento sectorial pensado como una herramienta más para ayudar a las empresas distribuidoras y operadores del sector a dar un empujón a la venta de sus stocks de automóviles con motivo del cierre del año. Una ocasión única que pone al alcance del consumidor los vehículos expuestos en las condiciones lo más ventajosas posibles.
Además se está ultimando la XIII Reunión de Coches Clásicos, que tendrá lugar el domingo 9. A las 10.00 horas tendrá lugar la recepción de participantes (fabricados antes del año 2000) en la zona exterior del pabellón. En esta ocasión, la ruta prevista será a Luanco , con salida a las 11.30 horas.
