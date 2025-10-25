Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castrillón donará a Cáritas más de mil objetos perdidos en el concejo

El material, almacenado desde 2009, procede en su mayor parte del Aeropuerto de Asturias: gafas, cinturones, teléfonos móviles y hasta ordenadores quedaron olvidados

Maletas perdidas en un aeropuerto.

Maletas perdidas en un aeropuerto. / EL PERIÓDICO

N. M.

Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón donará, con fines benéficos, más de 1.400 objetos perdidos que se almacenaban en las dependencias municipales. El material, almacenado entre los años 2009 y 2020, pasará a manos de Cáritas, que se encargará de su posterior distribución y aprovechamiento para proyectos sociales de diversa índole que tengan repercusión en el municipio. En la catalogación de estos objetos no se han contabilizado, por el gran número que suponen, artículos como prendas de ropa, bisutería o almohadas de viaje, por lo que el número de piezas que conforma el lote supera de largo las dos mil.

Tener al Aeropuerto de Asturias dentro de su territorio hace que, de forma periódica, lleguen cajas al Ayuntamiento que incrementan el espacio que ocupan estos objetos. Por el volumen y las características de los mismos hace pensar que buena parte de ellos no son extraviados de forma accidental, sino que las personas que acuden al Aeropuerto prefieren dejarlos a facturarlos. Los equipos electrónicos no formarán parte de la donación, a expensas de determinar cuáles de ellos pueden ser formateados sin acceder al contenido.

Los objetos que se donarán

Entre los objetos que el Ayuntamiento de Castrillón donará este viernes a Cáritas destacan 401 gafas, 340 cinturones, 197 relojes o 103 teléfonos móviles. Además, también se contemplan sillas de bebé, una guitarra y hasta una tabla de surf.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  6. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  7. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  8. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

El próximo 'killer' del Real Madrid acaba con la gran racha del Avilés: derrota de los blanquiazules ante el filial blanco

El próximo 'killer' del Real Madrid acaba con la gran racha del Avilés: derrota de los blanquiazules ante el filial blanco

Castrillón donará a Cáritas más de mil objetos perdidos en el concejo

Castrillón donará a Cáritas más de mil objetos perdidos en el concejo

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (2-0)

EN DIRECTO: Sigue en directo todo lo que pase en el partidazo entre Real Madrid Castilla y Avilés (2-0)

Las setas se hacen manjar en Castrillón

Las setas se hacen manjar en Castrillón

Desaparecido en Corvera: buscan a un hombre de 87 años en el entorno del embalse de Trasona

Desaparecido en Corvera: buscan a un hombre de 87 años en el entorno del embalse de Trasona

Esto es lo que invertirá Corvera para mantener y mejorar su polideportivo estrella: más de medio millón de euros

Esto es lo que invertirá Corvera para mantener y mejorar su polideportivo estrella: más de medio millón de euros

Avilés dará la bienvenida a 2026 con una fiesta con "Tekila" en el pabellón de La Magdalena

Avilés dará la bienvenida a 2026 con una fiesta con "Tekila" en el pabellón de La Magdalena

Tres millones para renovar las redes de la Corvera rural para garantizar el suministro cincuenta años

Tres millones para renovar las redes de la Corvera rural para garantizar el suministro cincuenta años
Tracking Pixel Contents