Castrillón donará a Cáritas más de mil objetos perdidos en el concejo
El material, almacenado desde 2009, procede en su mayor parte del Aeropuerto de Asturias: gafas, cinturones, teléfonos móviles y hasta ordenadores quedaron olvidados
N. M.
El Ayuntamiento de Castrillón donará, con fines benéficos, más de 1.400 objetos perdidos que se almacenaban en las dependencias municipales. El material, almacenado entre los años 2009 y 2020, pasará a manos de Cáritas, que se encargará de su posterior distribución y aprovechamiento para proyectos sociales de diversa índole que tengan repercusión en el municipio. En la catalogación de estos objetos no se han contabilizado, por el gran número que suponen, artículos como prendas de ropa, bisutería o almohadas de viaje, por lo que el número de piezas que conforma el lote supera de largo las dos mil.
Tener al Aeropuerto de Asturias dentro de su territorio hace que, de forma periódica, lleguen cajas al Ayuntamiento que incrementan el espacio que ocupan estos objetos. Por el volumen y las características de los mismos hace pensar que buena parte de ellos no son extraviados de forma accidental, sino que las personas que acuden al Aeropuerto prefieren dejarlos a facturarlos. Los equipos electrónicos no formarán parte de la donación, a expensas de determinar cuáles de ellos pueden ser formateados sin acceder al contenido.
Los objetos que se donarán
Entre los objetos que el Ayuntamiento de Castrillón donará este viernes a Cáritas destacan 401 gafas, 340 cinturones, 197 relojes o 103 teléfonos móviles. Además, también se contemplan sillas de bebé, una guitarra y hasta una tabla de surf.
