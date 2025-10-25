El CIFP Avilés impulsa la robótica social para asistir a los mayores
C. J.
El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, puso ayer en valor los estudios de Formación Profesional en el marco de la presentación del proyecto "HIGÍA. Robot social" en el CIFP Avilés. Y dijo que la FP es uno de los mejores puntos de partida para acceder al mercado laboral . "Las grandes empresas de nuestro entorno necesitan de mucha gente cualificada y con talento y en este centro lo hay y en toda Asturias también", defendió Guerrero.
El proyecto "HIGÍA" financiado por el Ministerio de Educación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad a través de la tecnología. Cuenta con fondos Next Generation EU y está siendo desarrollado conjuntamente por el CIFP Sagrada Familia de Valladolid, el CIFP Majada Marcial de Fuerteventura y el CIFP Avilés, donde ha tenido lugar la presentación de este viernes.
Los robots de "HIGÍA" contarán con tecnología de interacción natural, capaz de reconocer rostros, responder a comandos de voz y mantener conversaciones. "La tecnología social, cuando se diseña con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y participación, se convierte en un verdadero instrumento de inclusión. Y ese es el camino que queremos recorrer", subrayaron los expertos implicados en esta iniciativa reunidos ayer en Avilés. Igualmente se enfatizó la importancia de la colaboración interterritorial y educativa detrás del proyecto "HIGÍA" que es también "motor de innovación tecnológica al servicio de las personas".
El edil avilesino destacó de las personas formadas en el marco de este tipo de proyectos que, además de desarrollarse profesionalmente, podrán "dar el relevo" en las empresas que demandan innovación.
