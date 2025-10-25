Fernández Artime, juez de la Corte de Casación del Estado Vaticano

León XIV ha nombrado al cardenal asturiano Ángel Fernández Artime (Luanco, 1960), actual proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, juez aplicado de la Corte de Casación del Vaticano, según informa "Infovaticana".

La Corte de Casación es el máximo órgano judicial del Estado vaticano y está compuesta por cardenales y jueces laicos. Entre sus funciones están la revisión de sentencias y la garantía de la correcta aplicación del derecho dentro del ordenamiento jurídico propio del Vaticano. El cargo de "giudice applicato" –juez adjunto o aplicado– implica colaborar en causas específicas, reforzando la estructura judicial cuando el Papa lo considera conveniente.