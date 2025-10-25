José Sacristán se estrena como Fernán-Gómez con un primer llenazo en Aviles

El actor José Sacristán anoche fue por primera vez en Avilés Fernando Fernán-Gómez contando su vida. Por la gracia que tiene el teatro, un legendario actor como es Sacristán se transformó durante poco menos de hora y media en un actor todavía más legendario: el que fue académico de la Española, el que escribió "Las bicicletas son para el verano", el que dirigió "El viaje a ninguna parte" y contó todo esto en "El tiempo amarillo", que fueron sus memorias y Sacristán tomó como base para el espectáculo que anoche comenzó su carrera nacional: "El hijo de la cómica".

Fue el primer llenazo. Esta noche será el segundo. Para el domingo está previsto el tercero. "El hijo de la cómica" es el primer espectáculo que se programa en el Palacio Valdés tantas veces (quitando, eso sí, la zarzuela de la inauguración, pero eso sucedió en 1992).

Sacristán dirigió cuando el centenario de Fernán-Gómez una lectura dramatizada de este "Hijo de la cómica". Lo de este fin de semana es un soliloquio en el que el actor de Chinchón –que también dirige y versiona–da vida a Fernán-Gómez y a todos sus alrededores: de la infancia a la primera juventud: las giras por América, la vida de las pensiones, los escenarios previos a la Guerra Civil. Y todo eso lo hizo anoche en Avilés por primera vez y se ganó un hueco en la historia de la escena local. n