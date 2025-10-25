Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Sacristán se estrena como Fernán-Gómez con un primer llenazo en Aviles

El teatro Palacio Valdés suma tres funciones consecutivas de "El hijo de la cómica" con todo vendido

Arriba, José Sacristán, anoche, en el estreno de «El hijo de la cómica». | MARA VILLAMUZA

Arriba, José Sacristán, anoche, en el estreno de «El hijo de la cómica». | MARA VILLAMUZA

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El actor José Sacristán anoche fue por primera vez en Avilés Fernando Fernán-Gómez contando su vida. Por la gracia que tiene el teatro, un legendario actor como es Sacristán se transformó durante poco menos de hora y media en un actor todavía más legendario: el que fue académico de la Española, el que escribió "Las bicicletas son para el verano", el que dirigió "El viaje a ninguna parte" y contó todo esto en "El tiempo amarillo", que fueron sus memorias y Sacristán tomó como base para el espectáculo que anoche comenzó su carrera nacional: "El hijo de la cómica".

Fue el primer llenazo. Esta noche será el segundo. Para el domingo está previsto el tercero. "El hijo de la cómica" es el primer espectáculo que se programa en el Palacio Valdés tantas veces (quitando, eso sí, la zarzuela de la inauguración, pero eso sucedió en 1992).

Noticias relacionadas y más

Sacristán dirigió cuando el centenario de Fernán-Gómez una lectura dramatizada de este "Hijo de la cómica". Lo de este fin de semana es un soliloquio en el que el actor de Chinchón –que también dirige y versiona–da vida a Fernán-Gómez y a todos sus alrededores: de la infancia a la primera juventud: las giras por América, la vida de las pensiones, los escenarios previos a la Guerra Civil. Y todo eso lo hizo anoche en Avilés por primera vez y se ganó un hueco en la historia de la escena local. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  6. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa
  7. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  8. La sangría comercial se lleva otro popular negocio de la calle José Cueto en Avilés: cierre por liquidación

El gran dilema de Vidal para asaltar Valdebebas: estas son las dos opciones que baraja el técnico del Avilés para su alineación titular

El gran dilema de Vidal para asaltar Valdebebas: estas son las dos opciones que baraja el técnico del Avilés para su alineación titular

La planta solar para autoconsumo de Asturiana de Zinc, a punto de finalizar

La planta solar para autoconsumo de Asturiana de Zinc, a punto de finalizar

José Sacristán se estrena como Fernán-Gómez con un primer llenazo en Aviles

José Sacristán se estrena como Fernán-Gómez con un primer llenazo en Aviles

"Es un trabajo que llega tarde, pero llega", apunta el consejero Zapico sobre la exhumación de la fosa de la Lloba, que arranca el lunes

"Es un trabajo que llega tarde, pero llega", apunta el consejero Zapico sobre la exhumación de la fosa de la Lloba, que arranca el lunes

Las ‘joyas’ de la Factoría Cultural de Avilés abren sus arte a los más jóvenes

Las ‘joyas’ de la Factoría Cultural de Avilés abren sus arte a los más jóvenes

Premio para los "superlectores" avilesinos en el Día de las Bibliotecas

Avilés acoge en noviembre una nueva edición del salón Stock Auto

La Santa Cruz destina a "El Ángel de Javi" el donativo de su lotería

Tracking Pixel Contents