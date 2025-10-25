Las ‘joyas’ de la Factoría Cultural de Avilés abren sus arte a los más jóvenes

Alba Matilla, Ruth Álvarez y Josefina Cruzat, las artistas ganadoras de las becas en residencia de la Factoría Cultural, explicaron ayer sus proyectos a los jóvenes del bachiller artístico del Menéndez Pidal. Con propuestas muy diferentes entre ellas, las tres expusieron sus puntos de vista sobre cómo ven el arte y a donde quieren guiar sus pasos de cara al futuro.

Empezó la exposición Álvarez, cuyo proyecto se titular "Cuerpo Umbral". Con él trata de explotar la forma en la que los cuerpos son alterados y reconfigurados por un sistema que cree que puede diseñar la vida como si la naturaleza fuese una interfaz manipulable. Además, parte de su trabajo también se centra en la figura del intersticio, "un órgano que está debajo de la piel y que contiene agua". "Es como un río que se mueve por dentro, es una idea que me interesa mucho", afirmó.

Por su parte, Matilla se inspira en la mitología para su proyecto, titulado "Güercu". "Está basado en un mito muy poco conocido, el de la ‘Borrina’l Güercu’, y una nube que aparece ñor la madrugada y atrapa a la gente. Me fascinó", aseguró.

Cruzat y su proyecto "Tocar la superficie. Territorio, memoria y materia" reflexiona sobre cómo estamos habitando la Tierra a través de las huellas antropogénicas visibles desde las imágenes satelitales.