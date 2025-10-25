El Llar acoge una función por la enfermedad de Chiari
El grupo de la asociación asturiana de Chiari y Siringomielia representa este domingo la obra "En alta mar" en el Llar de Las Vegas. Seis miembros de la entidad participan en la representación con la que se quiere contribuir al reconocimiento de las personas y asociaciones que luchan contra la enfermedad.
